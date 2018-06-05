Полицейские Бурятии отличились на чемпионате по волейболу

Чемпионат Республики Бурятия по волейболу среди мужских команд высшей лиги прошёл в Улан-Удэ с 19 мая по 2 июня.



В соревновании приняли участие 5 дружин: по две команды выставили Бурятский госуниверситет и ВСГТУ, и команда БРО «Динамо», в составе которой играли сотрудники ОСН «Гром» УНК МВД по Бурятии Чингис Дамбаев и Владимир Васильев.



В результате соперничества в финальной игре победу одержала команда БРО «Динамо». Все победители награждены денежным призом, кубком и медалями, сообщает МВД республики.