Колумбийская путешественница проехала по Бурятии на ретро-авто

58-летняя Анна Лючия колесит по миру на автомобиле Mercedes Benz 1961 года выпуска
Колумбийка Анна Лючия Парез Тобон путешествует на своей машине марки Mercedes Benz 1961 года выпуска. Известно, что на этом ретро-авто она проехала по всей Америке - от Патагонии до Аляски. Затем 58-летняя женщина выбрала следующим пунктом странствий Россию. Сейчас она уже посетила ряд городов на Дальнем Востоке.
Известная путешественница была замечена в Улан-Удэ – восхищённые пользователи начали снимать на камеру её уникальное авто и выкладывать в социальных сетях. Жители Бурятии в интернете желают ей «ровной дороги», а также отмечают, что видели Анну Лючию в сёлах Турка, Максимиха, и в улан-удэнском микрорайоне Аэропорт.
На странице самой туристки в «Фейсбуке» 27 мая опубликована запись о посещении ею Читы: «Делюсь с друзьями из Читы. Они взяли меня в прекрасный буддийский монастырь, а также в волшебное место с лошадьми».
Также к посту прилагаются весёлые снимки, на которых запечатлена она сама и её знакомые. Не исключено, что в скором времени здесь появятся и фотографии из Бурятии.
Как сообщают российские СМИ, Анна Лючия намерена ехать до Карелии, а оттуда – в Швецию и Исландию.
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