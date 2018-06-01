Колумбийская путешественница проехала по Бурятии на ретро-авто



Колумбийка Анна Лючия Парез Тобон путешествует на своей машине марки Mercedes Benz 1961 года выпуска. Известно, что на этом ретро-авто она проехала по всей Америке - от Патагонии до Аляски. Затем 58-летняя женщина выбрала следующим пунктом странствий Россию. Сейчас она уже посетила ряд городов на Дальнем Востоке.







Известная путешественница была замечена в Улан-Удэ – восхищённые пользователи начали снимать на камеру её уникальное авто и выкладывать в социальных сетях. Жители Бурятии в интернете желают ей «ровной дороги», а также отмечают, что видели Анну Лючию в сёлах Турка, Максимиха, и в улан-удэнском микрорайоне Аэропорт.







На странице самой туристки в «Фейсбуке» 27 мая опубликована запись о посещении ею Читы: «Делюсь с друзьями из Читы. Они взяли меня в прекрасный буддийский монастырь, а также в волшебное место с лошадьми».











Также к посту прилагаются весёлые снимки, на которых запечатлена она сама и её знакомые. Не исключено, что в скором времени здесь появятся и фотографии из Бурятии.







Как сообщают российские СМИ, Анна Лючия намерена ехать до Карелии, а оттуда – в Швецию и Исландию.