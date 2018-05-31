1 июня в Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В первые дни лета в республике ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ливни и град









Главное управление МЧС России по республике Бурятия обращает внимание жителей и гостей республики на соблюдение мер безопасности.



При сильном дожде, ветре, выпадении осадков в виде мокрого снега, по возможности, оставайтесь в помещении. На улице ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.



В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы, призывают в МЧС.



В условиях ухудшения видимости из-за осадков соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.



Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.



В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».

Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии. По данным Бурятского гидрометцентра, 1-2 июня ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, местами шквал до 25-30 метров в секунду. Также пройдут дожди, ливни, грозы. Возможен град, в горах юго-запада с переходом в мокрый снег.