Жителям Бурятии не нужен техпаспорт для регистрации недвижимости

Кадастровая палата напоминает правила постановки на кадастровый учёт



Подготовка технических паспортов для постановки на кадастровый учёт вновь возведённого или изменённого объекта недвижимости нормами закона о регистрации недвижимости не предусмотрена, напоминает жителям Бурятии Кадастровая палата.



Зачастую, заявители заказывают у кадастровых инженеров техпаспорта, как это было раньше, но с 1 января 2013 года для постановки на учёт предоставляется технический план.



Технический план может быть оформлен на основании технического паспорта объекта, выданному до 1 января 2013 года.



Кроме того, необходимо иметь в виду, что отменена обязательная норма о проведении плановой технической инвентаризации объектов недвижимого имущества не реже чем один раз в пять лет. Таким образом, в настоящее время законодательство не предусматривает обязанности собственника проводить обязательную техническую инвентаризацию с изготовлением технических паспортов.



С полным перечнем и формой необходимых документов для постановки на государственный кадастровый учёт объектов недвижимости можно ознакомиться на сайте Росреестра (rosreestr.ru).