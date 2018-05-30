Кадастровая палата напоминает правила постановки на кадастровый учёт
Подготовка технических паспортов для постановки на кадастровый учёт вновь возведённого или изменённого объекта недвижимости нормами закона о регистрации недвижимости не предусмотрена, напоминает жителям Бурятии Кадастровая палата.
Зачастую, заявители заказывают у кадастровых инженеров техпаспорта, как это было раньше, но с 1 января 2013 года для постановки на учёт предоставляется технический план.
Технический план может быть оформлен на основании технического паспорта объекта, выданному до 1 января 2013 года.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что отменена обязательная норма о проведении плановой технической инвентаризации объектов недвижимого имущества не реже чем один раз в пять лет. Таким образом, в настоящее время законодательство не предусматривает обязанности собственника проводить обязательную техническую инвентаризацию с изготовлением технических паспортов.
С полным перечнем и формой необходимых документов для постановки на государственный кадастровый учёт объектов недвижимости можно ознакомиться на сайте Росреестра (rosreestr.ru).
Жителям Бурятии не нужен техпаспорт для регистрации недвижимости
Общество, Фото:
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