Работнику совхоза вручили денежный сертификат
В Курумканском районе с 90-летием поздравили труженика Дылгера Галсановича Аюшиева, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
- За плечами Дылгера Галсановича интересная и насыщенная событиями жизнь. Трудовая деятельность длиною в 49 лет началась в совхозе «Дыренский» в должности бухгалтера, затем работал управляющим в совхозе «Аргадинский», заместителем директора совхоза «Гаргинский», - уточняют в министерстве.
За заслуги перед государством в области сельского хозяйства он награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Также труженик награждён медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ленина». Основную часть жизни проживал и работал в селе Арзгун. Сейчас он живёт в окружении детей и внуков в райцентре - селе Курумкан.
- В юбилейный день рождения имениннику вручили поздравительные открытки от президента Российской Федерации Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова, сертификат на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, - заключают в министерстве.
В Бурятии поздравили труженника с 90-летием
Общество, Фото:
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