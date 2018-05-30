В Бурятии поздравили труженника с 90-летием

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

Работнику совхоза вручили денежный сертификат



В Курумканском районе с 90-летием поздравили труженика Дылгера Галсановича Аюшиева, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- За плечами Дылгера Галсановича интересная и насыщенная событиями жизнь. Трудовая деятельность длиною в 49 лет началась в совхозе «Дыренский» в должности бухгалтера, затем работал управляющим в совхозе «Аргадинский», заместителем директора совхоза «Гаргинский», - уточняют в министерстве.



За заслуги перед государством в области сельского хозяйства он награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд». Также труженик награждён медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ленина». Основную часть жизни проживал и работал в селе Арзгун. Сейчас он живёт в окружении детей и внуков в райцентре - селе Курумкан.



- В юбилейный день рождения имениннику вручили поздравительные открытки от президента Российской Федерации Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова, сертификат на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, - заключают в министерстве.

