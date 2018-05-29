В Улан-Удэ откроют летний читальный зал



1 июня в 11:00 в День защиты детей пройдёт открытие летнего читального зала на улице Ленина - перед зданием Центральной городской библиотеки имени Калашникова.



В этот день сотрудники учреждения приглашают ребят на конкурс «Книжное ГТО», где участникам предстоит посоревноваться в скорочтении, знании книг и писателей. Также здесь пройдут мастер-классы «Божья коровка» (роспись на камнях), по оригами, различные викторины. Откроют же летний читальный зал чтецы дома творчества Советского района.



Читальный зал открывается уже в десятый раз и проработает до конца лета, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

