В Бурятии ищут талантливых детей для обучения на Байкале

Общество, Фото: Минкультуры РБ

Заявки принимаются до 5 июня



23 по 30 июня в посёлке Энхалук в оздоровительном лагерь «Байкальская солянка» состоится творческая школа для одарённых детей Восточной Сибири «Байкал - око Земли». Таким образом хотят поддержать талантливых ребят, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Школа проводится по следующим направлениям: фортепиано, скрипка, гитара, живопись и графика. В творческой школе будут обучаться 70 человек.



- Особенностью проведения данной творческой школы является совместное обучение учащихся и преподавателей детских школ искусств, - уточняют в министерстве.



Заявки на участие в творческой школе «Байкал - око Земли» принимаются до 5 июня. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8(3012) 22-39-71.

