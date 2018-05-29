Заявки принимаются до 5 июня
23 по 30 июня в посёлке Энхалук в оздоровительном лагерь «Байкальская солянка» состоится творческая школа для одарённых детей Восточной Сибири «Байкал - око Земли». Таким образом хотят поддержать талантливых ребят, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Школа проводится по следующим направлениям: фортепиано, скрипка, гитара, живопись и графика. В творческой школе будут обучаться 70 человек.
- Особенностью проведения данной творческой школы является совместное обучение учащихся и преподавателей детских школ искусств, - уточняют в министерстве.
Заявки на участие в творческой школе «Байкал - око Земли» принимаются до 5 июня. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8(3012) 22-39-71.
В Бурятии ищут талантливых детей для обучения на Байкале
Общество, Фото:
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