В Улан-Удэ пройдут ярмарки вакансий



5 июня с 10 до 12 часов центр занятости населения Улан-Удэ проводит ярмарку вакансий для безработных жителей.



Свои консультации здесь также предоставят специалисты Управления социальной защиты населения города, а также Пенсионного фонда.



На следующий день, 6 июня, с 10 часов центр занятости населения проводит мини-ярмарку для ООО «Бурятмяспром» по вакансиям:



- продавец продовольственных товаров, заработная плата - 15000- 20000 руб.;

- водитель-экспедитор – 20000-25000 руб.;

- весовщик – 15000-20000 руб.;

- специалист службы безопасности – 14000-16000 руб.;

- кладовщик – 20000 руб.;

- экономист – 20000 рублей.



Организаторы приглашают всех желающих по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 6, центральная секция. Контактные телефоны – 41-89-04, 41-89-16, 41-89-20, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.

