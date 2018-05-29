В Улан-Удэ пройдут ярмарки вакансий

Они будут организованы 5 и 6 июня
5 июня с 10 до 12 часов центр занятости населения Улан-Удэ проводит ярмарку вакансий для безработных жителей.
Свои консультации здесь также предоставят специалисты Управления социальной защиты населения города, а также Пенсионного фонда.
На следующий день, 6 июня, с 10 часов центр занятости населения проводит мини-ярмарку для ООО «Бурятмяспром» по вакансиям:
- продавец продовольственных товаров, заработная плата - 15000- 20000 руб.;
- водитель-экспедитор – 20000-25000 руб.;
- весовщик – 15000-20000 руб.;
- специалист службы безопасности – 14000-16000 руб.;
- кладовщик – 20000 руб.;
- экономист – 20000 рублей.
Организаторы приглашают всех желающих по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 6, центральная секция. Контактные телефоны – 41-89-04, 41-89-16, 41-89-20, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.
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