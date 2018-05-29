В Бурятии школьники высадили 10 елей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Ученики произнесли клятву ЮИД



В завершение учебного года в Кабанской СОШ прошло торжественное мероприятие по высадке деревьев. Под руководством инспектора по пропаганде районной Госавтоинспекции Николая Захарова и сотрудников Кабанского лесхоза юные инспекторы дорожного движения вместе со школьниками высадили 10 елей на территории школы.



После посадки деревьев выпускники школы, состоящие в отряде ЮИД, торжественно передали эстафету ученикам 3-4 классов. Так уже бывшие ЮИДовцы провели для юных приемников проверку знаний правил дорожного движения, сказали напутственные слова и пожелали всем участникам мероприятия безопасных дорог.



12 юных инспекторов произнесли клятву, пообещали не нарушать правила дорожного и призывать к этому всех ребят своей школы и домочадцев, сообщает УГИБДД по Бурятии.

