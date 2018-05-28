На встречу приедут учёные из Москвы, Китая и Кореи
С 22 по 23 июня министерство здравоохранения Бурятии и Республиканская клиническая больница имени Семашко проводят междисциплинарную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы диагностики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Современные подходы терапии болевого синдрома». Мероприятие посвятили 50-летию со дня образования отделения травматологии и ортопедии РКБ имени Семашко.
В конференции примут участие ведущие учёные, эксперты, руководители лечебных учреждений, врачи - травматологи, ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, специалисты по лечению боли из города Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Новосибирск, Томск, Омск, Иркутск, Чита и др. городов России. А также ведущие специалисты - врачи из Кореи, Монголии, Китая.
Желающие могут выступить с докладом. Также можно опубликовать тезисы, статьи в сборнике конференции. Материалы предоставляются на русском или английском языке. Их необходимо отправить вложенным файлом, в поле «Тема» указать «Материалы на конференцию», на электронную почту sanzhieff.igor@yandex.ru, сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.
В Улан-Удэ съедутся травматологи России
Общество, Фото:
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