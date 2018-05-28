Он объехал уже больше 160 городов
Поздравить жителей Бурятии с юбилеем приедет известный московский диджей и продюсер, музыкальный директор лейбла «Luxury music», резидент радио «Рекорд» и ведущий популярных радиошоу «Record megamix» и «Record club» DJ Baur.
Он является автором хитовых ремиксов, треков и мэшапов сотрудничает с топовыми артистами: «Serebro», Нюша, «Градусы», «Burito», Тимати, «Quest Pistols, «ВиаГра» и многими другими. Входит в топ 10 лучших диджеев России.
За 10 лет активной гастрольной деятельности DJ Baur посетил с DJ-сэтами более 160 городов СНГ и зарубежья, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июня на площади Советов пройдёт праздничный концерт-караоке «Поёт Республика», посвящённый 95-летию образования Бурятии. Инсталляции «оживят» на сцене историю республики, а вечером гостей ждёт фейерверк.
Диджей из Москвы выступит на юбилее Бурятии
Общество, Фото:
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