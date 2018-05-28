В Улан-Удэ высадили 950 саженцев



25 мая в столице Бурятии прошла посадка зелёных насаждений. Так, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» членами БРО Российского Союза ветеранов Афганистана, учащимися школы №20 и бурятской гимназии №29 были высажены 50 кустов акации, яблони и берёзы. В сквере «Наранай Туяа» сотрудниками администрации Октябрьского района произведена посадка 21 саженца акации и 4 берёз.



На сегодняшний день на территории Октябрьского района внутри дворовой территории усилиями управляющих компаний, жителей района и организациями высажено 956 саженцев акации, клёна, яблони, барбариса, берёзы.



С июня начинаются работы по цветочному оформлению. Запланирована посадка на 1357,33 кв.м.



Сейчас хозяйствующими субъектами, расположенными на территории района, проводится работа по подготовке к посадке газонов и цветочных клумб общей площадью 1806 кв.м., сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

