В Улан-Удэ высадили 950 саженцев

В Октябрьском районе высадили кусты акации, клёна, яблони, барбариса и берёзы
25 мая в столице Бурятии прошла посадка зелёных насаждений. Так, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» членами БРО Российского Союза ветеранов Афганистана, учащимися школы №20 и бурятской гимназии №29 были высажены 50 кустов акации, яблони и берёзы. В сквере «Наранай Туяа» сотрудниками администрации Октябрьского района произведена посадка 21 саженца акации и 4 берёз.
На сегодняшний день на территории Октябрьского района внутри дворовой территории усилиями управляющих компаний, жителей района и организациями высажено 956 саженцев акации, клёна, яблони, барбариса, берёзы.
С июня начинаются работы по цветочному оформлению. Запланирована посадка на 1357,33 кв.м.
Сейчас хозяйствующими субъектами, расположенными на территории района, проводится работа по подготовке к посадке газонов и цветочных клумб общей площадью 1806 кв.м., сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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