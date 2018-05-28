По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 мая в республике будет стоять погода без осадков, утром местами туман
Ветер восточный 2-7, местами 10-15 м/с.
Температура днём +21, +26, по югу и юго-западу до +31, по Прибайкалью +13, +18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +25, +27.
В Иволгинском и Селенгинском районах чрезвычайно-высокая пожарная опасность - 5 класс.
В Бурятии без осадков и до +31
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