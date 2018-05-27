Автопробег Москва-Токио сделает многодневную остановку в Улан-Удэ

Международный автопробег «Москва – Владивосток – Токио» с призывом «Останови огонь!» 26 мая стартовал с Красной площади, открывая эстафету культурных и социально-значимых программ и проектов в городах России



От Красной площади автоколонна, с эмблемами федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь!», отправилась на площадку Heliport Reutov, где авиаторы вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» совместно с сотрудниками ФБУ «Авиалесоохрана» дали напутствие участникам автопробега. Авиаторы будут сопровождать автопробег на всех этапах его следования. Первые остановки автомобилисты с яркими и социально-значимыми лозунгами совершат на территории регионов Приволжского федерального округа.



В рамках федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь!» парашютисты-пожарные и десантники-пожарные проведут диалог с местным населением, волонтерами, добровольцами, готовыми внести вклад в сбережение лесов. Впервые уникальные фотографии, отражающие борьбу с огненной стихией на территории Сибири и Дальнего Востока, в том числе Бурятии, будут представлены на фотовыставках в тех регионах, где планируются многодневные остановки автоколонны.



В Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Владивостоке и других городах автопробега работники парашютно-десантной пожарной службы проведут профилактические мероприятия. В том числе в регионах состоятся обучающие мастер-классы о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в лесу и вблизи леса и продемонстрируют лесопожарное оборудование и снаряжение.



II международный автопробег «Москва-Владивосток-Токио» представляет собой интерактивный культурно-образовательный проект, который проводится в рамках «Года Японии в России» и «Года России в Японии». Маршрут автопробега предполагает создание «Золотого пояса России», который соединяет Европу и Азию, восточную и западную культуру, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

