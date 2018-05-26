На Байкале в Бурятии сняли драм кавер на песню рэпера Jah Khalib (видео)

Для исполнения на барабанах выбрали композицию «Медина»
Бурятские музыканты создали драм кавер песни из последнего альбома E.G.O известного популярного рэп-артиста Jah Khalib. Для исполнения на барабанах выбрали композицию «Медина».
Съёмки кавера прошли на живописном берегу Байкала в Баргузинском районе. Над проектом работали барабанщик Александр Савинский, Алагуй Егоров, режиссёр Никита Буланов и другие.
Как сообщал «Байкал-Daily» один из самых популярных хип-хоп-исполнителей России и бывшего СНГ, казахстанский певец, автор-исполнитель, музыкант Jah Khalib приезжал с выступлением в Улан-Удэ пару месяцев назад.
Его называют одним из самых лучших битмейкеров российского и казахстанского хип-хопа, а также исполнителем, который пишет не песни, а хиты.
Первый прорыв певца в Казахстане датируется 2013 годом. Именно тогда в ротацию ворвался сингл «Всё, что мы любим - SnD». С этого момента Jah Khalib становился узнаваемым среди молодёжи Казахстана.
В свой день рождения в 2016 году певец презентовал свой первый музыкальный альбом «Если чё, я Баха», в него вошли 18 новых на тот момент песен. Среди композиций были представлены и совместные работы с Roma Bestseller и L'One.
Альбом получил статус «Платиновый». А песня «Лейла», вошедшая в этот альбом, покорила множество радийных хит-парадов, получив одну из самых высоких оценок в индустрии (премию Муз-ТВ – «Прорыв года-2017»), и надолго завоевала сердца миллионов слушателей.
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