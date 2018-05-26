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Где найти лучшие локации для селфи в Улан-Удэ?

Где найти лучшие локации для селфи в Улан-Удэ?
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Голова Ленина, висячий мост на Богородском острове, парки - немногие из абсолютно беспроигрышных локаций в столице нашей республики, где можно гарантировано получить превосходные снимки

Голова Ленина

Изваяние является самой большой скульптурой головы Ленина в мире и визитной карточкой Улан-Удэ. Скульптура высотой более 7 метров и весом более 42 тонны не оставит никого равнодушным. Этот вариант отлично подойдёт для тех, кто не любит одинокие селфи. 




Расписные стены

Расписные стены в городе – любимое место молодежи. В столице Бурятии два популярных арт-объекта. Один украшает развязку с Удинского моста возле Торгово-экономического техникума. На голубом фоне нарисованы главные достопримечательности города, окруженные горами. Вторая стена находится под путепроводом, который развёл на разные уровни перекресток улиц Бабушкина и Трубачеева. Это стена жизни человека, его чувств. На ней изображено то, что делает человека человеком - cчастье, любовь, дружба, радость. Благодаря таким фонам фотографии получатся яркими и необычными. 




Висячий мост на Богородском острове

Мало кто знает, где он расположен. Находится этот мост в самом удачном месте для селфи. Какую бы позицию вы не выбрали, селфи выходят живыми. С одной стороны мост смотрит на бескрайные поля, растянувшиеся на горизонте. С другой - красуются многоэтажки. Выбирать только вам. 



Селенгинский мост

Рядом с Селенгинским мостом в любое время суток открывается красивый вид не только на город, но и на сам мост и реку. Особенно хороша это локация в тёмное время суток, когда дорога усыпана горящими фонарями. 



Молитвенные барабаны

Установленные возле Бурятского театра драмы молитвенные барабаны вот уже 4 года радуют горожан положительной энергетикой. Вы получите не только красивую фотографию, но заряд позитива. 



Фотозона возле Русдрама

Каждый, кто занимается фотографией, знает, что самые удачные и качественные снимки получаются возле воды. Красивый фонтан Русского театра драмы на фоне поможет передать особые эмоции. А если вы любите и гордитесь своим городом, вам обязательно нужно сфотографироваться возле красного сердца с надписью «Я люблю Улан-Удэ», чтобы об этом узнали все. 



Развлекательные парки

Фотосессии в парках имени Орешкова и Юбилейный получаются самыми захватывающими. Ведь где ещё в одном месте можно воплотить в жизнь столько идей для снимков? Покатайтесь на карусели, купите воздушные шары или сахарную вату и наслаждайтесь! Эта фотосессия подарит море позитива, а значит и снимки получатся счастливыми и радостными. Если эта идея не для вас, то в городских парках вы можете просто погулять, любуясь красотой архитектурных сооружений. 





Сова с книгами

Предать через снимок всю свою мудрость и начитанность поможет скульптура, изображающая сову на книгах, которая расположена возле Юношеской библиотеки. 



Верблюд в этнографическом музее.

Если будете в Этнографическом музее, обязательно сфотографируйтесь рядом с царственным верблюдом. И обязательно проследите, чтобы самому животному понравилось, как он вышел на фотографии, это позволит вам в следующий раз подойти к нему без опаски.  


развлечения
 
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