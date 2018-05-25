Иркутских медведей хотят отправить в Крым

Заявки на вывоз медведей стали поступать в иркутский питомник «К-9» после принятия в России закона о запрете контактной притравки охотничьих собак, в частности на медведей



Как сообщил 25 мая «Байкал Инфо» руководитель питомника Вячеслав Славин, так новым временным обитателем учреждения стал шестилетний медведь Жука из Шелеховского района. На днях из Братского и Нижнеудинского районов должны привезти ещё двух медведей.



Сейчас в питомнике находятся пять медведей, их количество не планируют увеличивать. Сотрудники питомника через социальные сети обратились в зоопарки Крыма, чтобы договориться о дальнейшей передаче вновь прибывших медведей туда.

