Заявки на вывоз медведей стали поступать в иркутский питомник «К-9» после принятия в России закона о запрете контактной притравки охотничьих собак, в частности на медведей
Как сообщил 25 мая «Байкал Инфо» руководитель питомника Вячеслав Славин, так новым временным обитателем учреждения стал шестилетний медведь Жука из Шелеховского района. На днях из Братского и Нижнеудинского районов должны привезти ещё двух медведей.
Сейчас в питомнике находятся пять медведей, их количество не планируют увеличивать. Сотрудники питомника через социальные сети обратились в зоопарки Крыма, чтобы договориться о дальнейшей передаче вновь прибывших медведей туда.
Иркутских медведей хотят отправить в Крым
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