Танкисты Восточного военного округа стали чемпионами Вооружённых Сил России в престижнейшем конкурсе «Танковый биатлон»
В Амурской области состоялся финал Всеармейского конкурса «Танковый биатлон». В сложной борьбе победу одержала команда Восточного военного округа. Казанское высшее танковое краснознаменное командное училище заняло второе место, а завершили тройку лидеров танкисты Центрального военного округа.
Танкисты Восточного военного округа в ходе финальной эстафеты экипажей команд прошли маршрут за 1 час 51 минуту 21 секунду с минимальным количеством допущенных ошибок. Остальные команды представляющие военные округа, ВДВ и КВТККУ остались за двухчасовым порогом времени.
Команда ВВО состояла из экипажей танкового соединения дислоцированного в республике Бурятия. Именно они составят основу команды Вооружённых Сил России, которые будут представлять страну на конкурсе Армейских международных игр - «Танковый биатлон», сообщает пресс-служба ВВО.
Церемония награждения и вручения кубка победителям состоится 25 мая текущего года на полигоне Дальневосточного ВОКУ.
Бурятские танкисты ВВО стали чемпионами
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