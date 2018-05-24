Осуждённым Бурятии рассказали о профилактике ВИЧ

Им показали специальный видеоролик
Психологами уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии совместно с сотрудниками Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД проведено мероприятие. Они встретились с осуждёнными, состоящими на учёте в инспекции.
Сотрудник центра Индира Содномова рассказала им о способах заражения ВИЧ-инфекцией, о том, что большинство людей, живущих с ВИЧ – люди в возрасте от 25 до 39 лет. Осуждённые также просмотрели видеоролик на профилактическую тематику и задали вопросы, волнующие их.
В конце мероприятия участникам раздали буклеты «О жизни и здоровье», сообщает пресс-служба ведомства.
Дети пришли посмотреть на картины проекта «Ангелы мира»
«Байкал-Daily» представляет праздничный фоторепортаж «прощания со школой»
Праздник пройдёт 1 и 2 июня в 21:00 на пляже реки Уда
Молодого человека приговорили к 4 месяцам исправительных работ
Им показали специальный видеоролик
В этот день посетители до 16 лет могут бесплатно пройти на постоянные выставки музеев
В концерте участвовали юные артисты из разных ансамблей
Для жителей устроят молодецкие забавы и покажут обряды
Мероприятие состоится с 16 по 18 сентября
Клиентская служба ПФР развернёт свои услуги на театральной площади
Для гостей исполнят джаз и советские песни
Они заняли первое место на соревнованиях по пляжному футболу
Родители продегустировали новые блюда
Все желающие смогут попробовать кашу из полевой кухни
В конце мастер-класса прошло чаепитие с приготовленными блюдами