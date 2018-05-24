Осуждённым Бурятии рассказали о профилактике ВИЧ



Психологами уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии совместно с сотрудниками Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД проведено мероприятие. Они встретились с осуждёнными, состоящими на учёте в инспекции.



Сотрудник центра Индира Содномова рассказала им о способах заражения ВИЧ-инфекцией, о том, что большинство людей, живущих с ВИЧ – люди в возрасте от 25 до 39 лет. Осуждённые также просмотрели видеоролик на профилактическую тематику и задали вопросы, волнующие их.



В конце мероприятия участникам раздали буклеты «О жизни и здоровье», сообщает пресс-служба ведомства.