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Казань отправит победителя видеоконкурса на Байкал

Общество, 
Казанцев приглашают на международный конкурс экологических видеороликов «Минута для будущего»

К участию в конкурсе принимается авторское видео длительностью от 1 до 3 минут. Главный приз для взрослой категории участников – это эксклюзивная экспедиция по заповедным местам Прибайкалья.

Длительность ролика выбрана неслучайно – это, по мнению организаторов, наиболее удобный формат для показов по ТВ, перед сеансами в кино и в сетях наружной видеорекламы. Принять участие в конкурсе может каждый – все работы будут рассматриваться по трем категориям: профессиональные, любительские, детские.

Победитель взрослой категории конкурса сможет познакомиться с уникальной природой озера Байкал, многообразными ландшафтами от горных троп Приморского хребта до Тажеранских степей, посетить памятник природы вблизи утеса Саган-Заба, который знаменит не только своей красотой, но и петроглифами, относящимися к бронзовому и позднему железному векам. Путешествие пройдет по территории Прибайкальского национального парка.

Для детской категории предусмотрены другие призы – профессиональное оборудование для съемок, книги и дипломы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.
видео конкурс
 
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