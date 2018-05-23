Казанцев приглашают на международный конкурс экологических видеороликов «Минута для будущего»
К участию в конкурсе принимается авторское видео длительностью от 1 до 3 минут. Главный приз для взрослой категории участников – это эксклюзивная экспедиция по заповедным местам Прибайкалья.
Длительность ролика выбрана неслучайно – это, по мнению организаторов, наиболее удобный формат для показов по ТВ, перед сеансами в кино и в сетях наружной видеорекламы. Принять участие в конкурсе может каждый – все работы будут рассматриваться по трем категориям: профессиональные, любительские, детские.
Победитель взрослой категории конкурса сможет познакомиться с уникальной природой озера Байкал, многообразными ландшафтами от горных троп Приморского хребта до Тажеранских степей, посетить памятник природы вблизи утеса Саган-Заба, который знаменит не только своей красотой, но и петроглифами, относящимися к бронзовому и позднему железному векам. Путешествие пройдет по территории Прибайкальского национального парка.
Для детской категории предусмотрены другие призы – профессиональное оборудование для съемок, книги и дипломы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.
Казань отправит победителя видеоконкурса на Байкал
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