На Спиртзаводской трассе в Бурятии прошла уборка



Маневренная группа Управления по ЧС администрации Улан-Удэ провела очистку леса в районе 2 километра Спиртзаводской трассы. Захламлённость специалисты обнаружили в ходе патрулирований по соблюдению требований особого противопожарного режима в лесах города. Сотрудниками была проведена здесь уборка и вывоз мусора, сухой травянистой растительности, порубочных остатков деревьев.



- Захламлённость влияет не только на эстетический вид, но и представляет опасность в плане пожара. Такая санитарная уборка – это, своего рода, профилактика возгораний. Чем чище лес, тем выше безопасность, - отметили в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.



С 16 апреля в городских лесах постановлением правительства Бурятии введён особый противопожарный режим.



В связи с этим, введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ, за исключением работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами.



Установлен запрет на разжигание костров, сжигание сухостоя, сухой травы. При этом отдохнуть на природе всё-таки возможно - в специально оборудованных местах отдыха на острове Богородском, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

