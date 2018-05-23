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На Спиртзаводской трассе в Бурятии прошла уборка

Общество, 
Участники уборки вывезли с территории мусор, порубочные остатки деревьев 

Маневренная группа Управления по ЧС администрации Улан-Удэ провела очистку леса в районе 2 километра Спиртзаводской трассы. Захламлённость специалисты обнаружили в ходе патрулирований по соблюдению требований особого противопожарного режима в лесах города. Сотрудниками была проведена здесь уборка и вывоз мусора, сухой травянистой растительности, порубочных остатков деревьев.

- Захламлённость влияет не только на эстетический вид, но и представляет опасность в плане пожара. Такая санитарная уборка – это, своего рода, профилактика возгораний. Чем чище лес, тем выше безопасность, - отметили в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.

С 16 апреля в городских лесах постановлением правительства Бурятии введён особый противопожарный режим.

В связи с этим, введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ, за исключением работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами. 

Установлен запрет на разжигание костров, сжигание сухостоя, сухой травы. При этом отдохнуть на природе всё-таки возможно - в специально оборудованных местах отдыха на острове Богородском, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
 
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