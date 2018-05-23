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В Бурятии появились двухэтажные буузы (видео)

В Бурятии появились двухэтажные буузы (видео)
Общество, 
Новшество можно отведать в одном из ресторанов Улан-Удэ

В популярном улан-удэнском ресторане в меню появилась новинка: «двухэтажные» буузы. На официальной страничке в социальной сети общепита появилось видео создания необычного блюда.

- В тестовом режиме запускаем в наше меню новую позицию – двухэтажные буузы. В видео вы сможете узнать, как они делаются. Приятного просмотра и аппетита, - пишут создатели необычного кушанья. 



Повар сначала раскатывает два кружка теста, защипывая края, при этом на одном из них небольшое отверстие. В серединку заготовки укладывают мясную начинку и защипывают края – первый «этаж» готов. Затем поднимают края второго слоя теста и также начиняют фаршем. После, необычное по виду национальное блюдо, традиционно готовят на пару и подают на стол.

У горожан «двухэтажки» вызвали интерес. За два часа ролик просмотрели сотни горожан. 



«Прикольно!»

«Надо в выходные попробовать»

«Вот это да!» - пишут улан-удэнцы. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году жителей Бурятии поразили чёрные буузы. Сейчас блюдо необычного цвета можно без труда найти на прилавках магазинов. Кроме того, чёрные буузы можно купить в ресторанах в соседнем Иркутске. 
 
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