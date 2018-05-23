В Бурятии появились двухэтажные буузы (видео)

В популярном улан-удэнском ресторане в меню появилась новинка: «двухэтажные» буузы. На официальной страничке в социальной сети общепита появилось видео создания необычного блюда.
- В тестовом режиме запускаем в наше меню новую позицию – двухэтажные буузы. В видео вы сможете узнать, как они делаются. Приятного просмотра и аппетита, - пишут создатели необычного кушанья.
Повар сначала раскатывает два кружка теста, защипывая края, при этом на одном из них небольшое отверстие. В серединку заготовки укладывают мясную начинку и защипывают края – первый «этаж» готов. Затем поднимают края второго слоя теста и также начиняют фаршем. После, необычное по виду национальное блюдо, традиционно готовят на пару и подают на стол.
У горожан «двухэтажки» вызвали интерес. За два часа ролик просмотрели сотни горожан.
«Прикольно!»
«Надо в выходные попробовать»
«Вот это да!» - пишут улан-удэнцы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году жителей Бурятии поразили чёрные буузы. Сейчас блюдо необычного цвета можно без труда найти на прилавках магазинов. Кроме того, чёрные буузы можно купить в ресторанах в соседнем Иркутске.