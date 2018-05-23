В Бурятии пройдёт концерт ансамбля «Баян-Сумбэр»

Мероприятие состоится в Кижингинском районе



30 мая в 17:00 в доме культуры «Одон» в Кижинге состоится отчётный концерт фольклорного ансамбля «Баян-Сумбэр».



Народный фольклорный ансамбль «Баян-Сумбэр» – лауреат, дипломант и участник республиканских, международных и межрегиональных фольклорных фестивалей и конкурсов. В настоящее время один из ведущих фольклорных ансамблей Кижингинского района республики.



– Дорогие друзья, мы с радостью и нетерпением ждём вас на концерте, что бы подарить вам праздник! – сообщают организаторы.