Мероприятие состоится в Кижингинском районе
30 мая в 17:00 в доме культуры «Одон» в Кижинге состоится отчётный концерт фольклорного ансамбля «Баян-Сумбэр».
Народный фольклорный ансамбль «Баян-Сумбэр» – лауреат, дипломант и участник республиканских, международных и межрегиональных фольклорных фестивалей и конкурсов. В настоящее время один из ведущих фольклорных ансамблей Кижингинского района республики.
– Дорогие друзья, мы с радостью и нетерпением ждём вас на концерте, что бы подарить вам праздник! – сообщают организаторы.
В Бурятии пройдёт концерт ансамбля «Баян-Сумбэр»
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