В Бурятии супружеская пара отметила «золотой» юбилей



В честь 50-летнего юбилея со дня бракосочетания Анатолия Пыловича и Дулмажап Пурбуевны Бимбаевых состоялось важное торжество для них. 18 мая в Селенгинском районном отделе ЗАГС проведена торжественная регистрация «золотой» свадьбы.



- Встречали счастливую пару родные, близкие и друзья. Ведущий специалист-эксперт Дарима Бадмаева поздравила юбиляров и вручила им памятный подарок. Анатолий Пылович и Дулмажап Пурбуевна вновь скрепили семейный союз подписями, - сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Бурятии.



Супругов поздравили представители администрации Селенгинского района, села Селендума, управления Пенсионного фонда в Селенгинском районе, отдела социальной защиты населения по району и управления ветеринарии республики.



Торжество завершилось свадебным вальсом.



Как добавили в учреждении, Анатолий Пылович Бимбаев и Дулмажап Пурбуевна Дынжинова заключили брак 13 мая 1968 года в Новоселенгинском сельсовете Селенгинского района Бурятской АССР.



Дулмажап Пурбуевна окончила курсы зоотехника в Улан-Удэнском сельскохозяйственном техникуме и до 1999 года работала ветеринаром в Селенгинском районе в селе Ехэ-Цаган в совхозе «Темник». Ветеран труда, имеет «Медаль материнства» I степени.



Анатолий Пылович работал трактористом. В 1964 году поступил в Бурятскую сельскохозяйственную академию. После окончания вуза начал работать ветеринаром в совхозе.



У «золотых» юбиляров есть 9 детей, 28 внуков и 2 правнука.

