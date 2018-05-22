Сибиряки показали свои силы на кастинге в шоу «Битва экстрасенсов»

В минувшие выходные в Красноярске 19 сибиряков продемонстрировали свои экстрасенсорные силы на кастинге в 19-й сезон шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ



Попробовать пробиться в популярный мистический проект приехали не только жители краевой столицы, но и других сибирских городов: Зеленогорска, Иркутска, Улан-Удэ и др.



Большинство экстрасенсов рассказали, что их удивительные способности начали проявляться с детства, а попасть в популярное шоу они хотят для того, чтобы заявить о себе, а также приобрести новый опыт.



Ясновидящая Ирина Белых из Красноярска уверена, что многие люди могут найти в себе экстрасенсорные силы: «Например, каждая женщина, которая родила, связана со своим ребенком через пуповину. Она чувствует, когда ребенок заболеет или когда с ним что-то не так, и ее тоже можно назвать экстрасенсом. Также экстрасенсами можно считать врачей, поскольку они работают руками, и все они сверхчувствительны».



«Альтруист инициативного искусства» Кристина Сташкова из села Богучаны унаследовала способности отца и теперь является целительницей.



- Я пришла на кастинг, чтобы преодолеть и принять себя. Результат для меня не сильно важен, поскольку большим достижением является то, что я уже сюда приехала. Нам [экстрасенсам] важно заявить о себе и напомнить всем о том, кто мы есть. Нас много. И мы хотим показать, что мы не фрики какие-то. Важно показать, что мы намного глубже, чем кажется внешне (через необычные одежду и атрибутику), — рассказала Кристина.



Супруги Александра и Владимир Садовниковы из Иркутска являются продолжателями славянских традиций, благодаря которым и открылся их общий дар — целительство.



- Мы хотим, чтобы люди увидели, что есть не только маги и колдуны в черных одеждах, но есть и истинная вера. И каждый из людей может стать видящим, слышащим, потому что это кроется в каждом из нас. Если восстановить целостность, если в гармонии жить в связи со славянскими богами, своим родом и природой, то каждый из нас может сам себя целить и восстанавливать, — поделилась Александра Садовникова.



Пригласят ли сибирских экстрасенсов в Москву, станет известно этим летом, сообщает newslab.ru.

