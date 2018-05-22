Сибиряки показали свои силы на кастинге в шоу «Битва экстрасенсов»

В минувшие выходные в Красноярске 19 сибиряков продемонстрировали свои экстрасенсорные силы на кастинге в 19-й сезон шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ
Попробовать пробиться в популярный мистический проект приехали не только жители краевой столицы, но и других сибирских городов: Зеленогорска, Иркутска, Улан-Удэ и др.
Большинство экстрасенсов рассказали, что их удивительные способности начали проявляться с детства, а попасть в популярное шоу они хотят для того, чтобы заявить о себе, а также приобрести новый опыт.
Ясновидящая Ирина Белых из Красноярска уверена, что многие люди могут найти в себе экстрасенсорные силы: «Например, каждая женщина, которая родила, связана со своим ребенком через пуповину. Она чувствует, когда ребенок заболеет или когда с ним что-то не так, и ее тоже можно назвать экстрасенсом. Также экстрасенсами можно считать врачей, поскольку они работают руками, и все они сверхчувствительны».
«Альтруист инициативного искусства» Кристина Сташкова из села Богучаны унаследовала способности отца и теперь является целительницей.
- Я пришла на кастинг, чтобы преодолеть и принять себя. Результат для меня не сильно важен, поскольку большим достижением является то, что я уже сюда приехала. Нам [экстрасенсам] важно заявить о себе и напомнить всем о том, кто мы есть. Нас много. И мы хотим показать, что мы не фрики какие-то. Важно показать, что мы намного глубже, чем кажется внешне (через необычные одежду и атрибутику), — рассказала Кристина.
Супруги Александра и Владимир Садовниковы из Иркутска являются продолжателями славянских традиций, благодаря которым и открылся их общий дар — целительство.
- Мы хотим, чтобы люди увидели, что есть не только маги и колдуны в черных одеждах, но есть и истинная вера. И каждый из людей может стать видящим, слышащим, потому что это кроется в каждом из нас. Если восстановить целостность, если в гармонии жить в связи со славянскими богами, своим родом и природой, то каждый из нас может сам себя целить и восстанавливать, — поделилась Александра Садовникова.
Пригласят ли сибирских экстрасенсов в Москву, станет известно этим летом, сообщает newslab.ru.
Сибиряки показали свои силы на кастинге в шоу «Битва экстрасенсов»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Систему адаптивной оптики устанавливают на Большом солнечном телескопе Байкальской астрофизической обсерватории, который расположен на берегу Байкала в поселке Листвянка Иркутской области и является единственным вакуумным телескопом в России
Русское географическое общество запустило международный конкурс на участие в эколого-просветительском лагере на территориях Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка
Ежегодно в Бурятии проводятся соревнования по многоборью со служебными собаками на лично-командное первенство УФСИН региона
Активисты проверили оснащение парковочными местами объекты социальной инфраструктуры города Улан-Удэ. Общественники проверили несколько объектов
Сегодня в Улан-Удэ прошёл республиканский смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» и «Лучший газодымозащитник»
Память о великом джазмене, народном артисте РСФСР, забайкальце Олеге Лундстреме в Чите укрепили ещё и информационно-охранной доской на доме, в котором прошли первые годы жизни маэстро
Вывезли 20 мешков мусора
Они показали детям упражнения и рассказали о безопасности на дороге
Артисты исполнили ёхор и рассказали пословицы
Стражи порядка рассказали о вредных привычках
Около 100 человек отжимались и метали снаряды
Праздник пройдёт в рамках благотворительной акции
Мальчика назвали Андрей
Занятие проведёт московский эксперт Александр Плотников
Лидером рынка является LADA