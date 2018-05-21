Лесхозы Бурятии не были укомплектованы инструментами

Прокуратура выявила нарушения в Джидинском, Кабанском и Кяхтинском районе



Прокуроры районов Бурятии провели проверки в сфере охраны лесов от пожаров в деятельности ряда лесхозов.



Установлено, что в Джидинском лесхозе, Кабанском лесхозе, Кяхтинском лесхозе пожарно-химические станции не были укомплектованы необходимым для пожаротушения оборудованием.



Кроме того, в Кяхтинском лесхозе пожарно-химическая станция II типа не была укомплектована работниками – 12 должностей являлись вакантными.



Решением суда на Джидинский лесхоз возложена обязанность укомплектовать пожарно-химическую станцию необходимой пожарной техникой и инвентарём. Профинансировать затраты обязали Республиканское агентство лесного хозяйства.



По представлению прокурора Кабанским лесхозом приобретены ранцевые лесные огнетушители, бензопилы, радиостанции, грабли, пожарные рукава, спасательные покрывала и другое необходимое для тушения лесных пожаров оборудование. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кяхтинским лесхозом после вмешательства прокуратуры закуплены недостающие средства и оборудование для пожаротушения. Все вакантные должности замещены работниками, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



- Отсутствие необходимой техники и инвентаря влияет на эффективность и оперативность тушения очагов лесных пожаров, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи с чем вопросы комплектования лесхозов необходимым для тушения пожаров оборудованием остаются в поле постоянного внимания органов прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



