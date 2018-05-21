Прокуратура выявила нарушения в Джидинском, Кабанском и Кяхтинском районе
Прокуроры районов Бурятии провели проверки в сфере охраны лесов от пожаров в деятельности ряда лесхозов.
Установлено, что в Джидинском лесхозе, Кабанском лесхозе, Кяхтинском лесхозе пожарно-химические станции не были укомплектованы необходимым для пожаротушения оборудованием.
Кроме того, в Кяхтинском лесхозе пожарно-химическая станция II типа не была укомплектована работниками – 12 должностей являлись вакантными.
Решением суда на Джидинский лесхоз возложена обязанность укомплектовать пожарно-химическую станцию необходимой пожарной техникой и инвентарём. Профинансировать затраты обязали Республиканское агентство лесного хозяйства.
По представлению прокурора Кабанским лесхозом приобретены ранцевые лесные огнетушители, бензопилы, радиостанции, грабли, пожарные рукава, спасательные покрывала и другое необходимое для тушения лесных пожаров оборудование. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кяхтинским лесхозом после вмешательства прокуратуры закуплены недостающие средства и оборудование для пожаротушения. Все вакантные должности замещены работниками, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
- Отсутствие необходимой техники и инвентаря влияет на эффективность и оперативность тушения очагов лесных пожаров, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи с чем вопросы комплектования лесхозов необходимым для тушения пожаров оборудованием остаются в поле постоянного внимания органов прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Лесхозы Бурятии не были укомплектованы инструментами
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 21.05.2018
Прокуратура выявила нарушения в Джидинском, Кабанском и Кяхтинском районе
Общество, 21.05.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 21 мая в республике местами выпадут небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью грозы
Василина Понамарёва из Бурятии за свои 9 лет прошла путь от необходимости добывать еду на мусорке до финала телешоу НТВ. ВИДЕО
Президент подарил 104 тысячи рублей
В Иркутске снимают фильм о футболисте «Спартака» и сборной России Андрее Ещенко
«Байкал-Dailу» представляет итоги и фоторепортаж Сергея Тарасенко с одного из самых массовых состязаний – «Российский азимут»
Мероприятие в защиту Байкала состоится во вторник, 22 мая, в Иркутске
ГУ МЧС по Бурятии опубликовало инструкцию, что предпринять, если ребёнок потерялся
19 мая в Улан-Удэ открылось первенство города по конному спорту среди детей с ограниченными возможностями
Лучшие детские коллективы России собрались в московском Музее Победы
Ожидаются сильные порывы ветра и пыльные бури
Жильцы нескольких улиц не успевают даже вскипятить чайник
Отключение произошло в Октябрьском районе
«Царица» стала ярким композиционным центром фотосессии французского дизайнера
Из столицы Бурятии будут рейсы два раза в неделю