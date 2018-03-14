Друзья Юрия Власко делятся воспоминаниями о нём (видео)

В паблике «Борцы Бурятии» появился ролик, посвящённый памяти спортсмена Юрия Власко. В клипе показаны кадры с борцом, где он тренируется с другими бурятскими вольниками, учебные спарринги и его выезды в районы и другие города России на соревнования. Друзья Юрия напомнили, 14 марта ему бы исполнился 21 год.
- Двукратный победитель первенства Европы, олимпийская надежда Бурятии; добрый, открытый, дружелюбный и весёлый парень. Настоящий богатырь - сильный духом и телом, справедливый и великодушный. Мы всегда будем помнить тебя таким... Покойся с миром, Чемпион! - пишут они.
Также борцы просят всех, кто знал талантливого и подающего надежды спортсмена, поделиться с пользователями интересными историями, связанными с ним.
- Мы объединим ваши истории и напишем статью о Юре. Также просьба дополнить ваши рассказы фотографиями и видео, - добавляют его друзья.
Записи опубликованы в Интернете сегодня, и родные Юрия, жители региона начинают оставлять комментарии под этими постами:
«Внучек мой любимый, я тебя каждый день жду, мне кажется, что уехал на соревнование или на сборы. Всё хочу вкусное приготовить, но тебя нет. Каждый день разговариваю с тобой с портретом. Снись почаще мне, я жду каждый день»
«Помню Юру, когда он пришёл учиться в колледж, я тогда на него посмотрела и про себя подумала, что это за дяденька, и он учится здесь что ли будет. Юра был русским богатырем во всех смыслах слова и поначалу даже казался мне серьезным всегда, но после нашего знакомства я поняла, что этот парень - веселый и такой добряк. Я ни разу не видела и не слышала, чтобы он когда-то кого-то мог обидеть! Юра был очень добрым, спокойным человеком, с ним было интересно общаться. Он навсегда таким останется в наших сердцах и в нашей памяти! С днем рождения, Юра!»
Напомним, резонансное преступление произошло в прошлом году 29 июля на берегу Байкала возле села Горячинск. Юрия Власко ударили несколько раз ножом, а потом жестоко добили. Убийство молодого перспективного борца всколыхнуло всю спортивную общественность страны.
Преступниками оказались трое улан-удэнцев, ранее неоднократно судимых за кражи и разбои. В декабре стало известно, что горожанин, подозреваемый в нанесении Власко ножевых ранений, признан вменяемым. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале на сессии Народного Хурала исполнявший обязанности главы МВД по Бурятии Андрей Кампф заявил: «До совершения преступления сотрудники полиции делали неоднократно замечания ему и другим отдыхающим компании. Они попивали, но что получилось, то и получилось. Тогда сотрудники отреагировали и задержали лицо, которое стреляло в спортсмена».
Вскоре мама Юрия Власко Татьяна Гилишева заявила, что возмущена данным заявлением. Она назвала информацию о замечаниях полицейских не соответствующей действительности, а заявление Кампфа женщина назвала «оскверняющими честь и достоинство её сына». Гилишева обратилась к МВД с просьбой «не порочить честь Юрия Власко».
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- Мы объединим ваши истории и напишем статью о Юре. Также просьба дополнить ваши рассказы фотографиями и видео, - добавляют его друзья.
Записи опубликованы в Интернете сегодня, и родные Юрия, жители региона начинают оставлять комментарии под этими постами:
«Внучек мой любимый, я тебя каждый день жду, мне кажется, что уехал на соревнование или на сборы. Всё хочу вкусное приготовить, но тебя нет. Каждый день разговариваю с тобой с портретом. Снись почаще мне, я жду каждый день»
«Помню Юру, когда он пришёл учиться в колледж, я тогда на него посмотрела и про себя подумала, что это за дяденька, и он учится здесь что ли будет. Юра был русским богатырем во всех смыслах слова и поначалу даже казался мне серьезным всегда, но после нашего знакомства я поняла, что этот парень - веселый и такой добряк. Я ни разу не видела и не слышала, чтобы он когда-то кого-то мог обидеть! Юра был очень добрым, спокойным человеком, с ним было интересно общаться. Он навсегда таким останется в наших сердцах и в нашей памяти! С днем рождения, Юра!»
Напомним, резонансное преступление произошло в прошлом году 29 июля на берегу Байкала возле села Горячинск. Юрия Власко ударили несколько раз ножом, а потом жестоко добили. Убийство молодого перспективного борца всколыхнуло всю спортивную общественность страны.
Преступниками оказались трое улан-удэнцев, ранее неоднократно судимых за кражи и разбои. В декабре стало известно, что горожанин, подозреваемый в нанесении Власко ножевых ранений, признан вменяемым. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале на сессии Народного Хурала исполнявший обязанности главы МВД по Бурятии Андрей Кампф заявил: «До совершения преступления сотрудники полиции делали неоднократно замечания ему и другим отдыхающим компании. Они попивали, но что получилось, то и получилось. Тогда сотрудники отреагировали и задержали лицо, которое стреляло в спортсмена».
Вскоре мама Юрия Власко Татьяна Гилишева заявила, что возмущена данным заявлением. Она назвала информацию о замечаниях полицейских не соответствующей действительности, а заявление Кампфа женщина назвала «оскверняющими честь и достоинство её сына». Гилишева обратилась к МВД с просьбой «не порочить честь Юрия Власко».
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