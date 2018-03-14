Друзья Юрия Власко делятся воспоминаниями о нём (видео)

















В паблике «Борцы Бурятии» появился ролик, посвящённый памяти спортсмена Юрия Власко. В клипе показаны кадры с борцом, где он тренируется с другими бурятскими вольниками, учебные спарринги и его выезды в районы и другие города России на соревнования. Друзья Юрия напомнили, 14 марта ему бы исполнился 21 год.- Двукратный победитель первенства Европы, олимпийская надежда Бурятии; добрый, открытый, дружелюбный и весёлый парень. Настоящий богатырь - сильный духом и телом, справедливый и великодушный. Мы всегда будем помнить тебя таким... Покойся с миром, Чемпион! - пишут они.