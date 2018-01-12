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В Улан-Удэ построят новые школы для двух тысяч учеников

В Улан-Удэ построят новые школы для двух тысяч учеников
Общество,  12.01.2018 11:26 Фото:pixabay.com
Образовательные объекты появятся в разных районах столицы

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в этом году планировалось строительство сразу восьми школ. Тогда глава республики Алексей Цыденов сообщал, что новые учебные объекты необходимы для устранения третьей смены. В этом нуждаются пять республиканских школ. 

В конце прошлого года третью смену удалось отменить в Прибайкальском районе. Там за рекордные три месяца отремонтировали здание начальной школы почти за 35 миллионов рублей.

Сегодня на встрече с журналистами мэр города Александр Голков рассказал, что в Улан-Удэ откроются несколько новых школ. По его словам, радостное событие произойдёт уже в текущем году.

- В 2018 году мы планируем сдавать большую школу на 744 места в одну смену. К началу 2019 учебного года закончим пристрой к школе №33. Сегодня завершаются вопросы с размежеванием возле школы №25, будет ещё одна школа рядом на 350 мест, - доложил Голков.

Также он рассказал, что строительство ряда объектов планируется на территории Левобережья. Всего местами будут обеспечены почти тысяча школьников. Кроме того, по его словам, пристрой в школе №65, будет запущен в эксплуатацию уже с февраля этого года. 

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