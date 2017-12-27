27 Декабря

26 Декабря

Популярное

В Закаменском районе Бурятии после капремонта открылась школа

В Закаменском районе Бурятии после капремонта открылась школа
Общество,  27.12.2017 17:13 Фото:пресс-служба правительства РБ
Ремонт обошёлся почти в 43 миллиона рублей

В селе Цакир Закаменского района 27 декабря после масштабной реконструкции и капитального ремонта открылась местная школа. На капитальный ремонт было потрачено 42,9 млн рублей. Средства выделены в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В течение семи месяцев в здании школы заменена кровля, демонтированы старые кирпичные печи, установлены новые системы отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарная сигнализация, новые окна и двери, проведен косметический ремонт. Строения бывших мастерских переоборудованы в общий пищеблок для школы и детского сада.



Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов перед правительством в числе приоритетных задач поставил ликвидацию многосменности и создание комфортных условий в образовательных учреждениях республики.

Цакирская средняя школа была построена в 1954 году. В настоящее время в ней обучается 100 детей. Всего в 2017 году в Бурятии проведен капитальный ремонт 28 школ на сумму 386,6 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.



школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год и каникулы
Общество, 27.12.2017
Сейчас в столице республики ветрено и морозно. Синоптики отмечают, что резкое похолодание в Улан-Удэ связано с усилением ветра
Новую авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят публике
Общество, 27.12.2017
Новый экспонат – авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят в галерее Бронштейна в Иркутске на мероприятии «Ночь накануне Рождества», которое состоится 6 января с 21:00 до полуночи
Питерский видеоблогер едет через страну на Байкал
Общество, 27.12.2017
Видеоблогер Леонид Баланев, снимающий серию видео об автомобильном путешествии на Байкал из Санкт–Петербурга, выпустил ролик, посвященный Екатеринбургу
В Бурятии осуждённые начали производить изделия из натуральной кожи
Общество, 27.12.2017
В ИК-8 по Бурятии осуждённые освоили изготовление изделий из натуральной кожи. Каждое изделие будь то сумка, портмоне или кошелек имеет индивидуальный дизайн, который никогда не повторяется
В Улан-Удэ пройдёт свыше 300 новогодних представлений
Общество, 27.12.2017
Некоторые из них проходят под патронажем мэра города
В Улан-Удэ открыта ледовая переправа через Селенгу
Общество, 27.12.2017
По ней можно передвигаться в светлое время суток на легковом транспорте массой до 3,5 тонн
В Улан-Удэ одарённые дети побывали на главной городской ёлке
Общество, 27.12.2017
Отбор на главную елку проводился среди школьников, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни
В Окинском районе сирота получил ключи от дома
В Окинском районе сирота получил ключи от дома
Общество, 27.12.2017
Ключи от нового дома окинцу вручил глава района Матвей Мадасов
Завтра в Улан-Удэ пройдёт «Новогодняя Сказка»
Завтра в Улан-Удэ пройдёт «Новогодняя Сказка»
Общество, 27.12.2017
28 декабря завершится благотворительная акция «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева
В Закаменском районе Бурятии после капремонта открылась школа
В Закаменском районе Бурятии после капремонта открылась школа
Общество, 27.12.2017
Ремонт обошёлся почти в 43 миллиона рублей
Больше 33 тысяч военных получили жильё в Восточном округе
Общество, 27.12.2017
В Восточном военном округе за семь лет специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» обеспечили служебным жильем 33,2 тысяч военнослужащих
Снегурочка пообщалась с пассажирами вокзала Улан-Удэ
Снегурочка пообщалась с пассажирами вокзала Улан-Удэ
Общество, 27.12.2017
В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка совершили путешествие в одной из иркутских электричек

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^