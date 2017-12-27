|
27 Декабря
11:49
26 Декабря
10:38
Популярное
|
В Закаменском районе Бурятии после капремонта открылась школа
Общество, 27.12.2017 17:13 Фото:
Ремонт обошёлся почти в 43 миллиона рублей
В селе Цакир Закаменского района 27 декабря после масштабной реконструкции и капитального ремонта открылась местная школа. На капитальный ремонт было потрачено 42,9 млн рублей. Средства выделены в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В течение семи месяцев в здании школы заменена кровля, демонтированы старые кирпичные печи, установлены новые системы отопления, канализации, водо- и электроснабжения, противопожарная сигнализация, новые окна и двери, проведен косметический ремонт. Строения бывших мастерских переоборудованы в общий пищеблок для школы и детского сада.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов перед правительством в числе приоритетных задач поставил ликвидацию многосменности и создание комфортных условий в образовательных учреждениях республики.
Цакирская средняя школа была построена в 1954 году. В настоящее время в ней обучается 100 детей. Всего в 2017 году в Бурятии проведен капитальный ремонт 28 школ на сумму 386,6 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас в столице республики ветрено и морозно. Синоптики отмечают, что резкое похолодание в Улан-Удэ связано с усилением ветра
Новый экспонат – авторскую куклу семьи Даши Намдакова представят в галерее Бронштейна в Иркутске на мероприятии «Ночь накануне Рождества», которое состоится 6 января с 21:00 до полуночи
Видеоблогер Леонид Баланев, снимающий серию видео об автомобильном путешествии на Байкал из Санкт–Петербурга, выпустил ролик, посвященный Екатеринбургу
В ИК-8 по Бурятии осуждённые освоили изготовление изделий из натуральной кожи. Каждое изделие будь то сумка, портмоне или кошелек имеет индивидуальный дизайн, который никогда не повторяется
Некоторые из них проходят под патронажем мэра города
По ней можно передвигаться в светлое время суток на легковом транспорте массой до 3,5 тонн
Отбор на главную елку проводился среди школьников, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни
Ключи от нового дома окинцу вручил глава района Матвей Мадасов
Его открытие состоится 31 декабря
Мужчина получил переохлаждение
28 декабря завершится благотворительная акция «Новогодняя сказка», организаторами которой выступили ИА «Байкал-Daily», министерство социальной защиты населения Бурятии, ГК «Титан» и Государственный Русский драматический театр имени Бестужева
Работать она будет и в праздничные дни
Ремонт обошёлся почти в 43 миллиона рублей
В Восточном военном округе за семь лет специалисты ФГКУ «Востокрегионжилье» обеспечили служебным жильем 33,2 тысяч военнослужащих
В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка совершили путешествие в одной из иркутских электричек
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...