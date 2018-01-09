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Одна из школ Бурятии перешла на обучение в одну смену

Одна из школ Бурятии перешла на обучение в одну смену
Общество,  09.01.2018 08:26 Фото:Минобразования РБ
В Прибайкальском районе открылась Ильинская начальная школа

29 декабря состоялось торжественное открытие Ильинской начальной школы Прибайкальского района, которая начнет учиться в одну смену, сообщает пресс-служба минобрнауки республики.

Капитальный ремонт здания начальной школы, начавшийся в середине сентября, был произведён в рекордно короткие сроки - за три месяца. 36,4 миллиона рублей на него были выделены в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях».

В открытии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов, глава Прибайкальского района Сергей Семенов, педагоги, дети и родители.

Глава Бурятии поздравил учителей и учеников, собравшихся накануне нового года в уютном здании начальной школы.

- Теперь вам есть, где учиться, здесь тепло, светло, просторно. Конечно, все наши дети должны учиться в таких хороших школах, - сказал Алексей Цыденов. - Но важно, чтобы дети были не только в хороших условиях, но и в хороших руках.

По словам Главы Бурятии, в 2018 году школа в качестве подарка получит новый интерактивный комплекс, который включает доску, мультимедийный проектор, компьютер и т.д.

Начальная школа после ремонта разместилась в ранее пустующем здании рядом со старшей школой. Три года назад она была признана аварийной, и помещение законсервировали. Здесь заменили кровлю, системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, устроили наружное освещение, утеплили и облицевали фасады.

В школе провели и косметический ремонт: установили новые окна, двери и новую противопожарную автоматическую систему, выровняли стены и потолки, положили новый пол. Кроме того, в здании появились тёплые туалеты для детей.

- Здесь будут обучаться 250 учеников из шести классов начальной школы и, самое главное, мы все перешли на одну смену. Я рада, что теперь мы будем в полной мере соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам, - отметила директор школы Ирина Шараганова.

В здании старшей школы в этом году был произведен капитальный ремонт спортзала. В рамках федерального проекта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности, на это было выделено 2,9 миллиона рублей.

Сегодня в Ильинской школе обучается 690 детей. До сегодняшнего дня они занимались в одном здании, с 2014 года начальные классы были вынуждены обучаться в 2 смены. Теперь эта проблема решена.

По словам главы Бурятии, в республике в ближайшие годы будет активно решаться вопрос по ликвидации многосменности, и, прежде всего, третьей смены в школах республики.

- В любом случае в 2018 году начнем строить школы. Наша задача - в 2019 году закрыть третью смену полностью. Учитесь хорошо, учитесь с душой, ненужных знаний не бывает, - обратился Глава Бурятии к школьникам.

В 2017 году в Бурятии завершилось строительство двух школ: пристроя к школе №63 в 113 квартале и школы на 100 мест в селе Енгорбой Закаменского района.

В 2018 году закончится строительство школы на 744 места в 112 квартале Улан –Удэ, начатое в ушедшем году. А также начнётся строительство школы на 450 мест в селе Гурульба Иволгинского района, что существенно разгрузит школы Левобережья.

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