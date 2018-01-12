В БГУ провели «Свою игру»

В ходе игры учащиеся проверили знания по юридической дисциплине



По окончанию спецкурса «Юридические лица в гражданском праве» на юридическом факультете проведена «Своя игра». Было сформировано три команды с капитанами.



Студенты с энтузиазмом вступили в поединок, с первых же вопросов зарабатывая очки. Капитаны чётко распределяли задания между участниками команд, чтобы дать каждому раскрыть свои потенциал.



Вопросы были составлены в пяти блоках и затрагивали разные аспекты данной дисциплины. В заключение игры состоялось памятное фотографирование, сообщает пресс-служба БГУ.

