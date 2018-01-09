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Байкал вошёл в топ-10 мест России для новогоднего отдыха

Байкал вошёл в топ-10 мест России для новогоднего отдыха
Общество,  09.01.2018 18:07 Фото:Валерий Митяшов, для Baikal-daily.ru
Туристы любят отдыхать в десяти российских городах, в том числе и в Байкальске

Сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные курортные города России по итогам отдыха в новогодние и рождественские праздники.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года.

В первую десятку популярных курортов для новогоднего отдыха в России вошли три курорта Краснодарского края, по два курорта Крыма и Кавказских Минеральных Вод, а также курорты в Алтайском крае, на Байкале и в Кузбассе.

Сочи, Ялта, Кисловодск, Шерегеш, Геленджик, Алушта, Анапа, Пятигорск, Белокуриха и Байкальск вошли в топ-10 городов, популярных для отдыха в рождественские праздничные выходные.

По данным Tvil.ru, в Байкальске туристы бронировали отели в первой декаде января в среднем на 4 ночи и тратили на проживание менее 4 тысяч рублей в сутки на семью. В Сочи, включая Красную Поляну, - на 7 ночей (5 тысяч рублей в сутки).

Топ-10 курортов России в новогодние каникулы:

Сочи (Краснодарский край)

Ялта (Крым)

Кисловодск (Ставропольский край)

Шерегеш (Кемеровская область)

Геленджик (Краснодарский край)

Алушта (Крым)

Анапа (Краснодарский край)

Пятигорск (Ставропольский край)

Белокуриха (Алтайский край)

Байкальск (Иркутская область)
 
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