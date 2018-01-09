Байкал вошёл в топ-10 мест России для новогоднего отдыха



Сочи (Краснодарский край)



Ялта (Крым)



Кисловодск (Ставропольский край)



Шерегеш (Кемеровская область)



Геленджик (Краснодарский край)



Алушта (Крым)



Анапа (Краснодарский край)



Пятигорск (Ставропольский край)



Белокуриха (Алтайский край)



Байкальск (Иркутская область)



Сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные курортные города России по итогам отдыха в новогодние и рождественские праздники.Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года.В первую десятку популярных курортов для новогоднего отдыха в России вошли три курорта Краснодарского края, по два курорта Крыма и Кавказских Минеральных Вод, а также курорты в Алтайском крае, на Байкале и в Кузбассе.Сочи, Ялта, Кисловодск, Шерегеш, Геленджик, Алушта, Анапа, Пятигорск, Белокуриха и Байкальск вошли в топ-10 городов, популярных для отдыха в рождественские праздничные выходные.По данным Tvil.ru, в Байкальске туристы бронировали отели в первой декаде января в среднем на 4 ночи и тратили на проживание менее 4 тысяч рублей в сутки на семью. В Сочи, включая Красную Поляну, - на 7 ночей (5 тысяч рублей в сутки).