29 марта

28 марта

Популярное

Авиакомпания «Якутия» выполнила первый рейс на Эльгинское месторождение на Boeing 737

Авиакомпания «Якутия» выполнила первый рейс на Эльгинское месторождение на Boeing 737
Экономика,  Фото:пресс-служба Эльгинского месторождения

Ранее летали только SSJ 100 и Bombardier Q-300

27 марта первый рейс по маршруту Новосибирск-Эльга выполнил Boeing 737 авиакомпании «Якутия». Это первый самолёт подобного типа, прибывший на Эльгу. Ранее полёты выполнялись на Sukhoi Superjet 100 и Bombardier Q-300. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новосибирск стал третьим направлением, через которое можно попасть авиасообщением на Эльгинское месторождение угля. Теперь для сотрудников месторождения время пути до Эльги, благодаря прямым рейсам на современном комфортабельном самолете сократилось с нескольких дней до нескольких часов. Также на месторождение можно попасть прямыми рейсами из Якутска и Нерюнгри.

Ранее аэропорт «Эльга» был внесён в реестр гражданских аэродромов и получил свидетельство о государственной регистрации. Аэропорт соответствует современным требованиям безопасности.

Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Якутия» и Эльгинское угольное месторождение плодотворно сотрудничают с ноября 2023 года, занимаясь авиаперевозками сотрудников. Тогда состоялись первые пассажирские перевозки.

Первый рейс грузового самолёта Ил-76 осуществлён в декабре 2023 года.

В ближайшем будущем на месторождении появится полноценный аэропорт. Это означает, что повысится общая безопасность авиаперевозок на Востоке страны, так как «Эльга» станет запасным аэродромом в труднодоступной горной местности.

авиация "Якутия" Эльга полезные ископаемые

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стало известно, кто в Бурятии получает по сто с лишним тысяч в месяц
Стало известно, кто в Бурятии получает по сто с лишним тысяч в месяц
Экономика, 29.03.2024
Эксперты рассказали, какие специалисты в республике зарабатывают больше всех
Глава Бурятии сообщил о субсидиях на создание зарядок для электрокаров
Глава Бурятии сообщил о субсидиях на создание зарядок для электрокаров
Экономика, 26.03.2024
Предпринимателям смогут возместить до 60% стоимости
В Бурятии открылся первый масличный завод
В Бурятии открылся первый масличный завод
Экономика, 25.03.2024
В день открытия завод переработал первую партию масла из семян рапса
Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы
Бурятия направит более 260 млн руб. на весенние полевые работы
Экономика, 22.03.2024
Сельхозтоваропроизводители получат субсидии до начала проведения работ
Глава Бурятии сообщил о планах по масштабному производству электродвигателей
Глава Бурятии сообщил о планах по масштабному производству электродвигателей
Экономика, 22.03.2024
Алексей Цыденов рассказал об итогах очередной командировки в Москву
Жители Бурятии стали чаще банкротиться
Жители Бурятии стали чаще банкротиться
Экономика, 21.03.2024
Как правило, жители сами инициируют своё банкротство
В Агинском округе построят овцеводческий монокомплекс
В Агинском округе построят овцеводческий монокомплекс
Экономика, 20.03.2024
Подобные объекты собираются возводить каждый год
Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 реконструируют в 2028 году
Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 реконструируют в 2028 году
Экономика, 19.03.2024
Реконструкция обеспечит растущие энергопотребности Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^