Авиакомпания «Якутия» выполнила первый рейс на Эльгинское месторождение на Boeing 737

Ранее летали только SSJ 100 и Bombardier Q-300

27 марта первый рейс по маршруту Новосибирск-Эльга выполнил Boeing 737 авиакомпании «Якутия». Это первый самолёт подобного типа, прибывший на Эльгу. Ранее полёты выполнялись на Sukhoi Superjet 100 и Bombardier Q-300. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новосибирск стал третьим направлением, через которое можно попасть авиасообщением на Эльгинское месторождение угля. Теперь для сотрудников месторождения время пути до Эльги, благодаря прямым рейсам на современном комфортабельном самолете сократилось с нескольких дней до нескольких часов. Также на месторождение можно попасть прямыми рейсами из Якутска и Нерюнгри.

Ранее аэропорт «Эльга» был внесён в реестр гражданских аэродромов и получил свидетельство о государственной регистрации. Аэропорт соответствует современным требованиям безопасности.



Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Якутия» и Эльгинское угольное месторождение плодотворно сотрудничают с ноября 2023 года, занимаясь авиаперевозками сотрудников. Тогда состоялись первые пассажирские перевозки.

Первый рейс грузового самолёта Ил-76 осуществлён в декабре 2023 года.

В ближайшем будущем на месторождении появится полноценный аэропорт. Это означает, что повысится общая безопасность авиаперевозок на Востоке страны, так как «Эльга» станет запасным аэродромом в труднодоступной горной местности.