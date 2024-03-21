Жители Бурятии стали чаще банкротиться

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Как правило, жители сами инициируют своё банкротство



В Бурятии за последние три года количество заявлений граждан о банкротстве увеличилось в три раза. Об этом сообщили в республиканском управлении Росреестра.



«Процедура признания граждан банкротами в последние годы стала очень популярной. В 2023 году в Арбитражный суд Бурятии поступило более 2700 заявлений о признании граждан банкротами. За три года количество таких заявлений увеличилось в два раза. Граждане, как правило, сами инициируют своё банкротство», - отметили в ведомстве.



Гражданин может начать процедуру банкротства в случае, если суммарный долг перед организациями и физлицами составляет не менее 500 тысяч рублей, а просрочка достигла трёх месяцев. Если задолженность менее 500 тысяч рублей, но при этом должник не в состоянии её погасить и является неплатежеспособным, он также может самостоятельно подать на банкротство. Инициаторами открытия дела о банкротстве могут также выступить и сами кредиторы или уполномоченный орган.



В 2020 году введена упрощенная процедура банкротства через МФЦ. Воспользоваться ею могут граждане с небольшим долгом (от 25 тысяч рублей до 1 млн), в отношении которых окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю и не возбуждено иное исполнительное производство.



Признание гражданина банкротом не ограничивает полностью его гражданские права. Однако есть ряд последствий. Например, у гражданина формируется отрицательная кредитная история, что может затруднить получение кредитов и финансовых услуг в будущем. Банкротство может потребовать продажи имущества физического лица для уплаты долгов.



Во время процедуры банкротства все права в отношении имущества осуществляются только финансовым управляющим, а не гражданином. Сделки, совершённые гражданином без участия управляющего, считаются недействительными. Зарплата и пенсия также учитываются в процессе банкротства. Должнику остаются денежные средства в размере прожиточного минимума.



После завершения процедуры банкротства гражданин не имеет права взять кредит/заём в течение пяти лет без указания на факт своего банкротства. Также он не может занимать руководящие должности в кредитных организациях в течение 10 лет, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционных фондов и других организациях в течение определённого периода.



