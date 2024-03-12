Указ подписал Алексей Цыденов
В Бурятии создали автономную некоммерческую организацию «Научно-производственный центр в сфере разработки и создания беспилотных авиационных систем». Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов.
Учредителем АНО стало министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже идёт разработка и производство беспилотных авиационных систем. Задействован блок предприятий и образовательных учреждений. Среди них авиазавод и авиационный техникум, приборостроительное объединение, ВСГУТУ, предприятие «Аэроком». Беспилотники уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медицинских лабораторий внутри республики.
В феврале потенциал Бурятии в этой сфере представили специальному представителю президента России по вопросам цифрового и технологического развития, генеральному директору АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрию Пескову. Тогда же он провёл совещание по вопросу создания в республике соответствующего научно-производственного центра.
В Бурятии создали научно-производственный центр беспилотных авиасистем
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