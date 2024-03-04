В Улан-Удэ объяснили уменьшение финансирования по «дорожному» нацпроекту

В 2024 году выделили 600 млн рублей



В 2024 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ планируется отремонтировать 12 км автомобильных дорог. Шесть участков «перешли» с прошлого года – это улицы Ключевская, Октябрьская, Борсоева, Краснофлотская, Иволгинская и проспект 50-летия Октября.



Новыми объектами станут улица Бабушкина, улица Трубачеева до бульвара Карла Маркса, переулок Карьерный, переулок Невского до переулка Герцена, улица Лазо и улица Полынная.



Всего на ремонт выделено 600 млн рублей, что на 100 млн меньше, чем в прошлом году.



- Уменьшение финансирования, прежде всего, связано с тем, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» заканчивается в этом году. То, что было предусмотрено в рамках программы, мы выполнили, - сообщил на брифинге начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.

