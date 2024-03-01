Годовая инфляция в Бурятии в январе ускорилась до 9,35%

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Региональная инфляция превысила показатели по Дальневосточному федеральному округу и в целом по России



Годовая инфляция в Бурятии в январе 2024 года ускорилась до 9,35% против 8,89% в декабре 2023 года. Об этом сообщается в данных Национального банка Бурятии.



Отмечается, что региональная инфляция превысила показатели по Дальневосточному федеральному округу (8,2%) и в целом по России (7,44%). Основная причина ускорения годового роста цен в республике – продолжающийся перенос в цены возросших издержек производителей и поставщиков.



Так, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе увеличился до 9,8% после 9% в декабре.



В январе животноводы продолжили переносить в стоимость продукции выросшие затраты на закупку компонентов кормовой базы и ветеринарные препараты. Кроме того, у переработчиков повысились затраты на логистику, заработную плату в условиях дефицита кадров. Как следствие, ускорился годовой рост цен на говядину, мясо птицы, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, сметану, сливочное масло, а снижение цен на сливки, творог, твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры сменилось ростом.



Аналогичные факторы, а также удорожание продукции растениеводства привели к тому, что мука, рис и манная крупа в годовом выражении подорожали сильнее, чем в декабре.



Что касается непродовольственных товаров, то в январе годовой рост цен на них в Бурятии почти не изменился и остался вблизи значений декабря – 9,7%. Региональные ретейлеры пополнили ассортимент цифровой техники, и это повлияло на динамику стоимости смартфонов и другой электроники. Например, умные часы в годовом выражении подорожали на 13%, а ноутбуки всё ещё были дешевле, чем год назад.



- В январе на региональном рынке появились новинки китайских гаджетов. Стоимость обновлённой продукции повлияла на статистику — средний чек по республике увеличился во многих категориях электронных устройств. После Нового года ускорились годовые темпы роста цен на мобильные телефоны, смарт-часы, беспроводные наушники, моноблоки. При этом мониторы для компьютеров, ноутбуки, планшеты по-прежнему можно было купить дешевле, чем в январе 2023 года, - прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России в Бурятии Виталий Пономарёв.



В связи с увеличением акцизных ставок на топливо с 1 января 2024 года и снижением предложения моторного топлива выросла стоимость бензина на оптовом рынке. Как следствие, и в рознице цены на бензин в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в декабре.



Годовой темп прироста цен на услуги в январе увеличился до 7,82% после 7,57% в декабре.



С 1 января 2024 года увеличились тарифы пассажирских перевозок в купейных вагонах, что привело к подорожанию услуг железнодорожного транспорта в годовом выражении. Рост издержек региональных станций технического обслуживания и автомобильных моек, в частности, был связан с повышением заработной платы в условиях нехватки персонала. В результате цены на их услуги в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в декабре.



