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Бурятия за год стала лидером в ДФО по приросту средних предлагаемых зарплат

Бурятия за год стала лидером в ДФО по приросту средних предлагаемых зарплат
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Эксперты рассчитали, что средняя предлагаемая зарплата в республике – 59 тысяч рублей

Бурятия признана регионом с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат в Дальневосточном федеральном округе за 2023 год. Соответствующие данные приводятся в исследовании сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении «Байкал-Dailу»).

В целом по Бурятии за минувший год средние зарплатные предложения (по всем отраслям) выросли на 44%. Работодатели предлагают в среднем 59 027 тысяч рублей, говорится в исследовании.

Годовой рост средних предлагаемых зарплат обусловлен повышением спроса работодателей на квалифицированные кадры – за год спрос вырос сразу на 89%.

Заметнее всего средние зарплатные предложения выросли в сферах курьерской доставки (+68%), производства, сырья и сельского хозяйства (+63%), а также в группе «IT, интернет, телеком» (+66%).

Топ-3 по доле вакансий, опубликованных на платформе «Авито Работа», составляют следующие сферы: «Производство, сырьё, сельское хозяйство» — 14%, «Продажи» — 14%, «Строительство» — 9% от числа всех объявлений о найме.

- В 2023 году в Бурятии среди рабочих специалистов самыми высокооплачиваемыми стали токари со средним зарплатным предложением 103 853 рубля и фрезеровщики, которым предлагали 112 764 рубля в месяц. В разрезе различных регионов Дальнего Востока в 2023 году средние предлагаемые зарплаты заметнее всего выросли именно в Бурятии, — прокомментировал «Байкал-Daily» директор категории «Рабочие и линейные профессии» Александр Сампетов.

На втором месте рейтинга – Забайкальский край со средней предлагаемой зарплатой в 52 тысячи рублей (прирост составил 34%). На третьем Еврейский автономный округ: рост на 32%, средняя предлагаемая зарплата – 47 тысяч рублей.
заработная плата

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