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В Улан-Удэ оказались самые дешёвые посуточные квартиры в ДФО

В Улан-Удэ оказались самые дешёвые посуточные квартиры в ДФО
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Эксперты считают перспективными инвестиции в покупку жилья под посуточную сдачу

Эксперты «Авито Недвижимости» сравнили ситуацию на рынке краткосрочной аренды квартир среди регионов Дальнего Востока. Самые дешёвые посуточные квартиры оказались в Бурятии и Еврейской автономной области.

По данным специалистов, снять квартиру на сутки в Улан-Удэ обойдётся гостю среднем в 2,2 тысячи рублей, а в Биробиджане – 2,3 тысячи рублей. А дороже всего снять жильё в Якутске и Южно-Сахалинске - по 3,5 тысячи за ночь.

Стоит отметить, что цены на краткосрочное жильё в Улан-Удэ за год стали выше на 18%, а рынок предложения увеличился 13%.

По мнению экспертов «Авито Недвижимости», инвестиции в покупку жилья под посуточную сдачу выглядят перспективными в том числе на фоне развития внутреннего туризма.

- По данным Росстата, туристический поток в Дальневосточном федеральном округе за январь-декабрь 2023 года почти на треть превысил показатели того же периода 2022 года. Внутренний туризм в стране развивается, вместе с ним растёт и количество предложений о посуточной сдаче жилья. В сегменте квартир число объектов выросло на 28%, а в случае с краткосрочной сдачей загородной недвижимости — на 63%. Последнее положительно повлияло на доступность частного жилья — за год оно в среднем по ДФО подешевело на 14%, - прокомментировала «Байкал-Daily» операционный директор категории краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» София Глюзицкая.

Что касается долгосрочной аренды квартир, то в целом по Бурятии ситуация другая. Спрос за год вырос на 17%, а вот число предложений уменьшилось на 13%. На сегодняшний день, в Улан-Удэ съёмная квартира обойдётся в среднем в 30 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли примерно на 19%.

В целом по ДФО цены на аренду увеличились на 11% за год, за исключением Магаданской области (где за минувший год не зафиксировано изменение цен).

недвижимость

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