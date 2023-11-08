В Бурятии повышение зарплат бюджетникам обошлось в 130 миллионов

Жалованье им проиндексировали на 6,1%









Минувшим летом пожарные в ряде районов республики жаловались на низкие зарплаты. Тогда Цыденов заверил , что с 1 января их прибавят на 18%, как минимум до 34 600 рублей.

Сотрудники муниципальных и государственных учреждений в Бурятии получат повышенную зарплату за октябрь. Её увеличили на 6,1%, рассказал в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.- Направили на это порядка 130 миллионов рублей. Повышение коснётся почти 16 тысяч работников бюджетной сферы – это пожарные, ветеринары, сотрудники муниципальных учреждений, республиканских фондов и других организаций, финансируемых из республиканского бюджета, – пояснил глава РБ. – В общем, вся бюджетная сеть помимо работников, определённых «майскими указами» президента России, и представителей рабочих профессий.Решение об увеличении жалованья врачам, учителям и работникам культурных учреждений власти примут отдельно до конца года. Кроме того, в Бурятии, как и по всей стране, с 1 января на 18% проиндексируют МРОТ.- Объявили об этом ещё 4 июля на встрече с населением. И это повышение касается всех пожарных частей во всех районах – с учётом районных коэффициентов, – написал тогда руководитель региона в своём telegram-канале.Начальнику пожарной охраны сделают прибавку ещё на 10% – до 38 тысяч.