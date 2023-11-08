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В Бурятии повышение зарплат бюджетникам обошлось в 130 миллионов

В Бурятии повышение зарплат бюджетникам обошлось в 130 миллионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Жалованье им проиндексировали на 6,1%

Сотрудники муниципальных и государственных учреждений в Бурятии получат повышенную зарплату за октябрь. Её увеличили на 6,1%, рассказал в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Направили на это порядка 130 миллионов рублей. Повышение коснётся почти 16 тысяч работников бюджетной сферы – это пожарные, ветеринары, сотрудники муниципальных учреждений, республиканских фондов и других организаций, финансируемых из республиканского бюджета, – пояснил глава РБ. – В общем, вся бюджетная сеть помимо работников, определённых «майскими указами» президента России, и представителей рабочих профессий.

Решение об увеличении жалованья врачам, учителям и работникам культурных учреждений власти примут отдельно до конца года. Кроме того, в Бурятии, как и по всей стране, с 1 января на 18% проиндексируют МРОТ.

Минувшим летом пожарные в ряде районов республики жаловались на низкие зарплаты. Тогда Цыденов заверил, что с 1 января их прибавят на 18%, как минимум до 34 600 рублей.

- Объявили об этом ещё 4 июля на встрече с населением. И это повышение касается всех пожарных частей во всех районах – с учётом районных коэффициентов, – написал тогда руководитель региона в своём telegram-канале.

Начальнику пожарной охраны сделают прибавку ещё на 10% – до 38 тысяч.
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