Глава Бурятии ответил на жалобы пожарных о низких зарплатах

Алексей Цыденов заявил, что с нового года они увеличатся сразу на 18%
Следом за сотрудниками пожарной части № 70 из заиграевского посёлка Онохой к властям Бурятии обратились жёны огнеборцев из Курумканского района. Они пожаловались главе региона Алексею Цыденову на низкие зарплаты супругов.
- Мы знаем, что работа у огнеборцев – одна из самых опасных и сложных. Рискуя своей жизнью и здоровьем, они спасают других людей и имущество, – отметила жена одного из курумканских пожарных. – Но, несмотря на это, заработная плата у них низкая. Считаю, что их труд должны оценить достойно. Прошу отреагировать и надеюсь, что ситуация изменится в положительную сторону.
Другой работник ПЧ из Курумканского района, по словам его супруги, получает 18-19 тысяч. В семье – двое маленьких детей. На следующий день после дежурства приходится сидеть в резерве и потому возможности заработать где-то ещё нет.
График у большинства ненормированный, а работать приходится за «спасибо». И это – при наличии кредитов и ипотек. По словам жён пожарных, техника в частях старая, машины постоянно ломаются и их приходится ремонтировать. «Невозможно семье с маленькими детьми прожить на такую зарплату», – отмечают курумканцы.
Алексей Цыденов отреагировал на обращение в соцсетях. Он сообщил, что вопрос с повышением зарплат уже решён – их увеличат с 1 января на 18%, как минимум до 34 600 рублей.
- Объявили об этом ещё 4 июля на встрече с населением. И это повышение касается всех пожарных частей во всех районах – с учётом районных коэффициентов, – написал руководитель региона в своём telegram-канале.
Начальнику пожарной охраны сделают прибавку ещё на 10% – до 38 тысяч.
- С пожарными машинами есть вопрос, но за последнее время для ПЧ в населённых пунктах за счёт республиканского бюджета приобрели 17 новых, 36 капитально отремонтировали с заменой двигателей и насосов, а 12 закупили для лесопожарных подразделений, которые тоже привлекаются к тушению в том числе ландшафтных возгораний, – отметил глава.
Глава Бурятии ответил на жалобы пожарных о низких зарплатах
Власть, Фото:
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