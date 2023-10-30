В Бурятии зафиксировали ускорение роста цен

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Во многом это связано с динамикой стоимости стройматериалов



Годовая инфляция в Бурятии продолжает расти. Так, в сентябре годовой темп роста цен на непродовольственные товары увеличился до 7,9% после 6,3% в августе. Во многом это связано с динамикой стоимости стройматериалов — они в годовом выражении подорожали на 5,1% после 2,9% в августе. Об этом сообщили в Национальном банке Бурятии.



В республике в последние годы ведётся активное жилищное строительство, в том числе индивидуальное. Сказывается разнообразие льготных ипотечных программ — семейная, дальневосточная, сельская, — условия которых распространяются не только на покупку квартир от компаний-застройщиков, но и на индивидуальное строительство жилья. Так, почти две трети сданных в эксплуатацию жилых площадей — это частные дома и дачи. По данным Бурятстата, общий метраж самостоятельной застройки, введённый за восемь месяцев этого года, на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В сентябре активность строительных работ в частном секторе дополнительно поддерживалась благоприятными погодными условиями.



- Дождливых дней в сентябре было мало, температура за окном даже вечером и ночью была комфортной. Поэтому спрос на стройматериалы оставался таким же высоким, как в летние месяцы. Но не только по этой причине подорожали стройматериалы. У многих предпринимателей выросли транспортные расходы, так как подорожало моторное топливо. Высокий спрос позволил производителям и продавцам стройматериалов перенести возросшие затраты в цены. Как итог — в сентябре на региональном рынке выросли годовые темпы роста цен на доски, цемент, металлочерепицу, — прокомментировал заместитель управляющего Нацбанком Бурятии Виталий Пономарёв.



В целом годовая инфляция в Бурятии в сентябре составила 7% после 5,7% в августе.



Ускорение годового роста цен в республике в основном объясняется ослаблением рубля, увеличением издержек производителей и поставщиков, а также повышением спроса на отдельные непродовольственные товары.



