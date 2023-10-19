В Бурятии в 1,6 раз выросло количество вакансий, доступных для людей с инвалидностью

Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторами



В Бурятии в 1,6 раза выросло количество вакансий, доступных для людей с инвалидностью, сообщила служба исследований платформы hh.ru.



Сообщается, что в сентябре 2023 года в Бурятии было открыто 132 вакансии, в которых содержится отметка «Доступно людям с инвалидностью». Для сравнения: год назад количество вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе составляло всего 80 предложений, то есть, интерес к этой категории соискателей вырос в 1,6 раз.



При этом в целом спрос на персонал в республике за этот период вырос на 42%.



Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ открывают компании из отраслей «Информационные технологии», «Финансовый сектор» и «Образовательные учреждения».



- Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторами: кадровый голод и развитие технологий. Кадровый голод заставляет работодателей расширять горизонты подбора, отказываться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов, в том числе – рассматривать на вакансии людей с инвалидностью. А развитие технологий и удалённой занятости позволяет компаниям всё более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями и в результате расширять список вакансий, которые доступны для таких соискателей, - отметила Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.



