Грузовое железнодорожное сообщение по маршруту было запущено 10 лет назад
За последние 10 лет через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия прошло в общей сложности 22 тысячи поездов, следовавших по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа. Это 30 процентов от общего количества подобных грузовых поездов в стране, сообщили в администрации КПП Маньчжурии.
Грузовое железнодорожное сообщение Китай – Европа через погранпереход было запущено в конце сентября 2013 года. Через КПП Маньчжурии в основном импортируются и экспортируются предметы первой необходимости, электроприборы, промышленное оборудование, металлы, сельскохозяйственная и побочная продукция, а также автозапчасти.
- За первые девять месяцев этого года КПП Маньчжурии обработал почти 16,8 миллиона тонн импортных и экспортных грузов, что на 41,9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период через КПП также прошло 3 722 грузовых поезда Китай-Европа, что на 4,9 процентов больше, чем годом ранее, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья. - Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия считается одним из самых востребованных, в том числе для перевозки товаров между Россией, Китаем и Евросоюзом.
Через Забайкальск и Маньчжурию прошло 22000 грузовых поездов Китай – Европа
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