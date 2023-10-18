В Бурятии стартует российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта



Предприниматели Бурятии примут участие в мероприятии в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Международная российско-монгольская универсальная выставка-ярмарка пройдёт в Улан-Удэ с 18 по 21 октября. В столице республики более 60 ведущих компаний Монголии представят свою продукцию: изделия из кашемира, шерсти и кожи, ковры, аксессуары и украшения, сувенирную продукцию.



- Предприниматели Бурятии представят продукцию, которая известна многим нашим жителям и гостям республики. Это изделия народно-художественных промыслов, сувениры, а также продукты питания, товары для здоровья. Международная российско-монгольская выставка-ярмарка стала уже традиционной для республики и пройдёт в этом году уже в третий раз. Всего на выставке-ярмарке будет представлено около 100 российских и монгольских компаний, - рассказал Виктор Винокурцев, министр промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.



Выставка будет работать в физкультурно-спортивном комплексе с 10 до 18 часов. Среди организаторов мероприятия: правительство Республики Бурятии, гарантийный фонд Бурятии и центр поддержки экспорта РБ, сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.



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