В Бурятии спрос на рабочих скакнул вместе с зарплатами

Теперь они могут получать по 90 с лишним тысяч в месяц



Представители российской платформы HeadHunter выяснили, что в Бурятии за год вдвое (на 54%) вырос спрос на рабочий персонал. На эту сферу в сентябре приходилось более трети – 36% – всех вакансий, размещённых на сайте hh.ru и к тому же там наблюдалась острая нехватка кадров (всего 1,6 резюме на вакансию).



- Спрос на специалистов с профессией в руках всё больше, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы, – пояснила директор HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения Аверина. – Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи.



Если год назад рабочим в республике были готовы платить в среднем 81 600 рублей, то в сентябре 2023-го – уже 91 600. Рынок труда тоже меняется – появляются новые специальности и даже отрасли, а прежние исчезают. Недавно Минпросвещения РФ обновило перечень рабочих профессий, по которым сегодня осуществляется обучение. Теперь в нём 5110 наименований.



Из списка исключили такие устаревшие профессии, как варщик тряпья, кучер, носильщик, дворник и мойщик посуды и добавили несколько новых – оператор беспилотных авиационных систем, автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности, оператор трёхмерной печати, добровольный спасатель, флорист и фитнес-инструктор.