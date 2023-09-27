27 сентября

26 сентября

Популярное

Бурятия присоединилась к «Монетной неделе»

Бурятия присоединилась к «Монетной неделе»
Экономика,  Фото:pixabay.com
Жители республики могут обменять монеты на банкноты

С 25 сентября по 8 октября в Бурятии проходит всероссийская акция «Монетная неделя». В республике к ней присоединились 20 отделений банков.

- Ограничений по приёму мелочи нет. Но, чтобы не создавать очередей у касс и упростить подсчёты, лучше заранее рассортировать монеты по номиналу, - сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.

По статистике ЦБ РФ, сейчас в обороте находится меньше половины всех выпущенных монет. Основная масса оседает в карманах и копилках.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия акция деньги монеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия стала лидером в ДФО по «чёрным» зарплатам
Бурятия стала лидером в ДФО по «чёрным» зарплатам
Экономика, 27.09.2023
Не все работодатели официально трудоустраивают сотрудников  
Улан-Удэ оказался на 60 месте в рейтинге по уровню зарплат
Улан-Удэ оказался на 60 месте в рейтинге по уровню зарплат
Экономика, 25.09.2023
Заявляется, что средняя зарплата в бурятской столице превышает 54 тысячи
Для Иркутска создан проект стратегии развития до 2036 года
Для Иркутска создан проект стратегии развития до 2036 года
Экономика, 22.09.2023
Документ будут изменять и дорабатывать
В Улан-Удэ волонтёры помогают пожилым людям по хозяйству
В Улан-Удэ волонтёры помогают пожилым людям по хозяйству
Экономика, 22.09.2023
Студенты раскололи дрова и помыли окна у пенсионерки
В Бурятии за год почти вдвое вырос спрос на эйчаров
В Бурятии за год почти вдвое вырос спрос на эйчаров
Экономика, 20.09.2023
При этом им предлагают самую низкую зарплату на Дальнем Востоке 
В Бурятии увеличится прожиточный минимум
В Бурятии увеличится прожиточный минимум
Экономика, 19.09.2023
Соответствующее постановление подписал глава Алексей Цыденов
В Бурятии вырос спрос на лесников
В Бурятии вырос спрос на лесников
Экономика, 18.09.2023
При этом им готовы платить по 50 с лишним тысяч в месяц
В Бурятии модернизируют два энергопредприятия
В Бурятии модернизируют два энергопредприятия
Экономика, 15.09.2023
На Гусиноозёрской ГРЭС построят один или два энергоблока
В Улан-Удэ построят путепровод тоннельного типа
В Улан-Удэ построят путепровод тоннельного типа
Экономика, 15.09.2023
Его возведут в районе Читинского переезда
Столицу Бурятии переведут на голубое топливо
Столицу Бурятии переведут на голубое топливо
Экономика, 15.09.2023
Улан-удэнцам пообещали газопровод
Жители Бурятии готовы получать за свой труд меньше большинства россиян
Жители Бурятии готовы получать за свой труд меньше большинства россиян
Экономика, 15.09.2023
Они согласны на зарплату размером в 46 тысяч рублей
Бурятия будет поставлять свои продукты в Приморье
Бурятия будет поставлять свои продукты в Приморье
Экономика, 14.09.2023
В ответ из края в республику завезут рыбную продукцию
В Бурятии на предприятиях насчитали более 2500 строительных машин
В Бурятии на предприятиях насчитали более 2500 строительных машин
Экономика, 14.09.2023
Большинство из них – экскаваторы и бульдозеры
Подписан двусторонний план-график газификации Забайкалья
Подписан двусторонний план-график газификации Забайкалья
Экономика, 13.09.2023
Работа по обеспечению газом будет вестись поэтапно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^