Жители республики могут обменять монеты на банкноты
С 25 сентября по 8 октября в Бурятии проходит всероссийская акция «Монетная неделя». В республике к ней присоединились 20 отделений банков.
- Ограничений по приёму мелочи нет. Но, чтобы не создавать очередей у касс и упростить подсчёты, лучше заранее рассортировать монеты по номиналу, - сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.
По статистике ЦБ РФ, сейчас в обороте находится меньше половины всех выпущенных монет. Основная масса оседает в карманах и копилках.
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Бурятия присоединилась к «Монетной неделе»
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