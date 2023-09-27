Бурятия присоединилась к «Монетной неделе»

Жители республики могут обменять монеты на банкноты



С 25 сентября по 8 октября в Бурятии проходит всероссийская акция «Монетная неделя». В республике к ней присоединились 20 отделений банков.



- Ограничений по приёму мелочи нет. Но, чтобы не создавать очередей у касс и упростить подсчёты, лучше заранее рассортировать монеты по номиналу, - сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.



По статистике ЦБ РФ, сейчас в обороте находится меньше половины всех выпущенных монет. Основная масса оседает в карманах и копилках.



Возрастное ограничение: 0+.

