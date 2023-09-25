Улан-Удэ оказался на 60 месте в рейтинге по уровню зарплат

Заявляется, что средняя зарплата в бурятской столице превышает 54 тысячи
РИА Новости подготовило рейтинг российских городов по уровню зарплат за первое полугодие этого года. За основу взяты данные Росстата – средняя зарплата и стоимость потребительского набора товаров и услуг.
В исследование включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города. Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг – иначе говоря, оценка производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям.
Первое место занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа среднемесячная чистая зарплата составляла здесь чуть более 140 тысяч рублей, на неё можно было купить шесть фиксированных потребительских наборов. Вторую строчку занял административный центр ЯНАО Салехард, где средняя зарплата (127 тысяч рублей) позволяет приобрести 5,35 набора. Замыкает тройку лидеров Москва, где зарплата (137 тысяч) эквивалентна 4,8 наборам.
В первую десятку также вошли Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан. Таким образом, в число лидеров в основном попали северные города и два крупнейших города России с пригородами.
Улан-Удэ с показателем среднемесячной зарплаты в 54,4 тыс рублей оказался на 60 месте из 100. Авторы исследования подсчитали, что средняя чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в 2,77 раз. Кроме того, в рейтинге отмечается, что сравнительно с первым полугодием 2022 года средняя зарплата выросла на 15,9 %.
Соседний Иркутск находится на 15 месте и средней зарплатой в 71,4 тыс рублей. Чита – на 44 строчке рейтинга с показателем 60,9 тыс.
В конце рейтинга расположились Нальчик и Элиста. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Грозном, во Владикавказе, в Черкесске, Иваново, Майкопе и Тамбове.
Улан-Удэ оказался на 60 месте в рейтинге по уровню зарплат
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