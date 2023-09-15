Его возведут в районе Читинского переезда
В Улан-Удэ начинается проектирование путепровода тоннельного типа, он будет построен в районе Читинского переезда. Об этом сегодня заявил зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- Эта первая ласточка в реализации мастер-плана по развитию Улан-Удэ. Объём финансирования проектных работ – 69 млн рублей. Техническое задание на проектирование подготовлено, по окончании проектирования сразу же приступаем к реализации, - сообщил Луковников.
Планируется, что строительно-монтажные работы будут начаты в 2025 году. Завершить их рассчитывают за два-три года.
В Улан-Удэ построят путепровод тоннельного типа
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