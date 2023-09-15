В Бурятии модернизируют два энергопредприятия

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

На Гусиноозёрской ГРЭС построят один или два энергоблока



Два энергопредприятия в Селенгинском и Бичурском районах Бурятии будут модернизированы. Соглашение об этом подписано в среду, 13 сентября, на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. С одной стороны документ подписал глава республики Алексей Цыденов, с другой — представитель акционерного общества «Интер РАО — Электрогенерация» Иван Смирнов.



Предметом соглашения стало намерение сторон сотрудничать и взаимодействовать при реализации строительства одного или двух паросиловых угольных энергоблоков на Гусиноозёрской ГРЭС (№7 и №8) мощностью по 230 МВт каждый, дальнейшего развития Окино-Ключевского угольного разреза с выходом на годовой уровень добычи до 4 млн тонн угля, строительства железнодорожной ветки от Окино-Ключевского угольного разреза до железнодорожной станции Харанхой протяжённостью до 80 км. Проекты будут реализованы до конца 2030 года.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Гусиноозёрская ГРЭС – градообразующее предприятие города Гусиноозёрск и крупнейшая электростанция конденсационного типа в Забайкалье и Бурятии. Предприятию требуется техническое перевооружение и реконструкция оборудования станции для повышения эффективности его работы и снижения себестоимости выпускаемой продукции.



Окино-Ключевское буроугольное месторождение находится в Бичурском районе Бурятии. Основным потребителем бурого угля месторождения является Гусиноозёрская ГРЭС. Ближайшие населённые пункты — села Окино-Ключи (в пяти км от месторождения), Бичура (в 40 км от месторождения). Со всеми населёнными пунктами месторождение связано сетью автодорог. Ближайшая железнодорожная станция Харанхой расположена в 79 км от месторождения.



